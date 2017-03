Zimní stadion je malý. Může se rozrůst?

Hradec Králové - Město zažívá hokejový boom. A nejen díky postupu do semifinále extraligy. Zázemí zimního stadionumu však už nestačí.

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého hokejového klubu Mountfield HK.Foto: Deník/ Michal Fanta

Je to zatím jen idea, jak zachytit rozmach v Hradci. Na stadionu, který byl zastřešen v roce 1969, je složité skloubit extraligu s mládežníky.

„Hlásí se nám stovky malých dětí. Co nás trápí nejvíce, je nedostatek prostor. A směrem k extralize také nenaplňujeme standardy," říká generální manažer Aleš Kmoníček.

Proto se zrodil návrh na rozšíření stávající stavby. Jednalo by se nejen o hlavní halu, ale také o vedlejší plechovou miniarénu. V ní by bylo možné dostavět šatny nad ty stávající, nebo zrušit nevelkou tribunu.

„Nestačí šatny. Mladí, kteří dojížděli například do Liberce či Pardubic, se stahují do Hradce," ví primátor města Zdeněk Fink.

V současnosti se malí hokejisté převlékají v buňkách na ploše mezi malou a velkou halou. V nich není záchod ani sprchy. „Pro nejmenší chybí šatny nejvíc," upozorňuje Kmoníček.

Problém nastává i o víkendech, často je potíž poskládat soupeře jednotlivých kategorií. „Větší akce, zejména hokejové turnaje, už ani vzhledem k nedostatku šaten neorganizujeme, byť je o ně velký zájem," říká Kmoníček.

„Jsou tendence přistavět objekt, který už byl na papíře, aby sloužil jako zázemí pro dospělé. Děti by mohly být tam, kde jsou dospělí. Je to nápad, nemáme to v investičním plánu, ani v rozpočtu," říká Fink. „Jednání nevylučujeme," doplňuje náměstek Jindřich Vedlich.

Klub řeší i další zapeklitosti: skladové prostory, kanceláře pro trenéry, rehabilitaci pro mládež, prostory pro žurnalisty i partnery, ale také zázemí pro první mužstvo. „Málokdo to ví, ale hráči áčka mají jeden záchod, pět trenérů mužstva sedí v místnosti 2 x 2 metry, hráči nemají prostory pro odpovídající regeneraci a rehabilitaci," poodkrývá zákulisí manažer.

„Město nám už vyšlo vstříc v rámci některých úprav. Rádi bychom i teď našli společnou řeč, jelikož bez rozšíření se nebudeme schopni nadále rozvíjet," prohlašuje Kmoníček.