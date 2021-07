Především jsem rád, že se českému týmu na Euru daří. A to z více důvodů. Jednak tohle mužstvo je zdravé a podle mě má před sebou úspěšnou budoucnost. Za druhé, jak je vidět, není to jenom o jedenácti hráčích. I fotbalisté z lavičky dokážou sehrát kvalitní zápasy s předními evropskými týmy.

A jsme zpátky u toho, co opakuji pořád dokola. Důležitá je rozehranost hráčů.

V osmifinále s Nizozemskem byl nejlepším hráčem zápasu Tomáš Holeš, bývalý hráč Hradce Králové. Pokud si dobře pamatuji, tak v roce 2014 byl tehdy ještě jako mladík nejlepším hráčem i na mém Tarzanově fotbalovém kempu. V jeho průběhu je vždycky beseda a já se všech mladých fotbalistů ptám, kam by to chtěli dotáhnout. Pokud mi hráč řekne, že chce jít do zahraničí, tak se přiznám, že moje pozornost klesá, protože takového hráče si hned takzvaně méně vážím. A tohle nebyl případ Tomáše Holeše, který se soustředí na to, aby nejprve hrál dobře hlavně českou ligu.

Petr Průcha,bývalý fotbalista

Vypadá to, že Holeš asi dal na moji radu, kterou na kempu opakuji všem, že nejdůležitější je hrát nejdříve českou ligu a po třech čtyřech kvalitních sezonách až teprve vyrazit do zahraničí.

Vysvětlím, proč tolik trvám na tom, aby fotbalisté nejdřív hráli v české lize. Jedním z důvodů je zmíněná rozehranost. Nejdůležitější je, jestli hráči hrají a je jedno kde. Vidíte, že i nyní je polovina hráčů z české ligy a přesto sehrají dobré zápasy za reprezentaci České republiky a v případě Tomáše Holeše dokonce dokážou být rozdílovým hráčem.

Český tým celkově zvládl utkání s Nizozemskem perfektně. Hrozně se mi po zápase s Anglií líbilo, jak všichni naše hráče odepisovali, ale tak nějak si myslím, že to byl trochu i záměr. Znovu se ukázalo, že lvíčka na prsou nosí čeští reprezentanti oprávněné a byť třeba v některých fázích nemají takovou fotbalovou kvalitu, tak chutí a nadšením dokáží tu naší knedlíkovou vlastnost vyrovnat.

Zdroj: DeníkJinak Euro se vyvíjí podle mých představ. Česká republika je ve čtvrtfinále. To je paráda! Vypadlo Skotsko, to jsem moc spokojený, dále dohrál i Wales. Opět jsem spokojený a pro úplně maximální spokojenost by ještě mohla být vyřazena i Anglie. Důvody, proč to tak chci, ať si každý člověk doplní sám.

Co se týká čtvrtfinále, tak si myslím, že Dánové budou daleko těžším soupeřem než Nizozemci. Oni nás totiž nepodcení. A také už mají v sobě pozitivní duch potom, co je šokoval srdeční kolaps Christiana Eriksena hned v prvním utkání na šampionátu. Ale i my máme motivaci navíc, protože tornádo na Moravě české fotbalisty semklo, chtěli hrát i za lidi, které potkalo velké neštěstí. Řekl bych, že v zápase na to fotbalisté mysleli.

S Dány očekávám vyrovnaný zápas a rozhodne momentální štěstí, protože oba týmy mají formu a jsou pozitivně naladěny.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.