Britský premiér Boris Johnson nerezignoval, když dováděl na covidových mejdanech. Ještě o tom lhal. Neporoučel se, ani když dostal pokutu. Křesla se drží, i když mu nedůvěru vyjádřila značná část poslanců konzervativního klubu. Jistě, je to britský problém, pro Česko z něj však plyne do jisté míry povznášející poučení. Ostrovní politická kultury nám byla dávána za vzor a teď je to skoro naopak.