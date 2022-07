Kolem akademičky se seskupil tým šikovných lidí a především dárců. Pominu-li Babiše, který koneckonců kandidaturu ještě neohlásil, je to právě Nerudová, jež nemá starosti s financemi. Na jejím kontě už je 4,2 milionu korun. Přidá-li k tomu poměrně silné volání po hlavě státu ženského rodu a s nekomunistickou minulostí, není bez šance.

Jeden Rakušan to nezachrání

Čerstvý průzkum agentury Ipsos jí připisuje 10,8 procenta hlasů, ale dvacetiprocentní potenciál. Babiš by vyhrál první kolo s 31,7 procenta a Pavel by získal 23,8 procenta. Oba mají téměř čtyřicetiprocentní potenciál. A právě to je prostor, na nějž se musejí uchazeči o Hrad zaměřit. Přesvědčit dosud váhající, ale nalomené příznivce. Andrej Babiš už jich víc nesežene, Petr Pavel a Danuše Nerudová by mohli.