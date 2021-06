Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Je to jako s mnoha věcmi, o kterých vláda Andreje Babiše zdánlivě rozhodne, a ony jsou pak úplně jinak. Pokud potřebujete v těchto dnech PCR test, který má být od 1. června podle rozhodnutí vlády dvakrát měsíčně zdarma, pak zjistíte, že máte v drtivé většině případů prostě smůlu. I když to zástupci provozovatelů PCR testů mlží do různých odborných frází, důvod je jediný. Vláda, tedy ministerstvo zdravotnictví, prostě podsekla cenu. Až dosud nechal Babišův kabinet platit občany za PCR test 1500 korun, ale sám chtěl dát zlomek. Když se zjistilo, že za ty peníze od státu prostě komerční testovací místa PCR testy dělat občanům dělat nebudou, tak ministerstvo zdravotnictví jako hokynář na arabském trhu něco přihodilo. Ale pořád to není ani polovina toho, co doteď nechalo platit občany. Nikdo netvrdí, že by měl stát platit společnostem provozujícím odběrná místa, co si řeknou. Ale na nové ceně se prostě musí s provozovateli těchto služeb dohodnout, a ne to, navíc ze dne na den, nařídit. A pak ještě za den svůj „nástřel“ zvýšit, když zjistí, že to za tak málo peněz nepůjde.