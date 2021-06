Kateřina Perknerová | Foto: Martin Divíšek

Zítra se bude ve sněmovně hlasovat o nedůvěře Babišově vládě. Zda mu bude vyslovena, záleží na postoji komunistů. Pravicová opozice se tváří, že je jí to jedno, byť je to pikantní paradox. Prezident Miloš Zeman potvrdil, že tak, nebo onak, do voleb dovládne Babišův kabinet. Pravicová opozice se tváří, že je jí to jedno, byť tím její úsilí zcela pozbývá smyslu. Tedy kromě toho, že si připíše zářez na pažbě v předvolební kampani. Nabito má.