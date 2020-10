Řídí nás nemehla?

Vic už se snad Andrej Babiš do vlastního kotníku kopnout nemohl. Odpoledne ministr zdravotnictí za ANO Roman Prymula ve sněmovně uvedl, že plánuje zavedení registračních formulářů v restauracích po vzoru Německa. Byl z toho hit sociálních sítí. Zhruba tři hodiny. Poté totiž sám Prymula na Twitteru napsal, že to bylo špatně pochopeno a že jde jen o teoretickou možnost. Asi volal premiér. Respektive určitě, neboť ve večerní předvolební debatě ČT Andrej Babiš kategoricky popřel, že by se v hospodách vyplňovaly nějaké papíry. “Je to dezinformace,” řekl rozhořčený předseda vlády a ANO.

Foto: Deník