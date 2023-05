Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Dnes večer se sejdou prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala. Budou se bavit o ministerských výměnách, ale určitě to nebude hlavní předmět dialogu. Fakt, že Mikuláš Bek nahradí Vladimíra Balaše na postu ministra školství a naopak za něj naskočí Martin Dvořák jako pan Evropa, není nijak kontroverzní.

Od Beka se očekává, že vnese do oslabeného resortu dynamiku a začne řešit nakupené problémy, aktuálně třeba zápisovou turistiku nebo nedostatek míst na gmynáziích. Dvořák bude muset v očích veřejnosti především obhájit smysl existence svého úřadu. Nic to nemění na skutečnosti, že podpora Fialovy pětikoliční vlády strmě klesá. Podle CVVM ji lidé hodnotí jako nejhorší kabinet od Nečasovy éry. Co za tím vězí?

Zbrojení, nebo důchody? Tak to nestojí

Po Babišově covidovém chaosu a rozdávání předvolebních dárečků většina obyvatel toužila po rozumném a na datech podloženém vládnutí. Piráti slibovali digitalizaci země, občanští demokraté štíhlý stát a lidovci prorodinnou politiku. Všichni dohromady pak nízké daně a záruku, že dají do pořádku veřejné finance. Nic z toho se ale zatím neděje.

Státní dluh je obrovský, reálné mzdy klesají, zatímco inflace osciluje kolem patnácti procent a země je v technické recesi. Předvolební očekávání se pomalu mění v dým. Zajisté nikdo nepočítal s ruskou agresí a šíleným růstem cen energií. Jenže právě v takové době se osvědčují kvality lídrů. Petr Fiala je rozvážný a hodnotově zakotvený politik. V tak rozbouřené době to ale možná nestačí.

Nekonečné dohady kolem konsolidačního balíku vnášejí do společnosti neklid a obavy z budoucnosti. Rozhodnost, kterou premiér, ministři a prezident projevují ve vztahu k podpoře Ukrajiny, by se měla přenést též do vnitropolitického dění. Jinak se protibabišovská fronta může brzy rozpadnout.