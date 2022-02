Spolu se vzrůstajícím napětím na rusko-ukrajinské hranici se na českých sociálních sítích opět objevují debaty, komuže to vlastně máme fandit jestli máme i nadále zůstat na dekadentním Západě, nebo se těšit na náruč slovanských bratří.

Podívejme se na to jednoduše co máte doma ruského? Mobil? Auto? Ne? Tak počítač, tablet? Taky ne? Pak tedy televizi, ledničku nebo pračku. Taky nic? Žehličku, postel, sprchu, boty, džíny, žvýkačky, ručníky, foťák, autodráhu, mikrovlnku, opalovací krém, GPSku nebo snad antikoncepci? Kondomy taky ne? Hi-Fi, Wi-Fi a spousty nahrávek ruských rockerů? A vynalezli Rusové aspoň něco z toho? Pořád nic?

Autor je spisovatel

Je to zkrátka tak. I když je Pasternakův Doktor Živago zřejmě největším románem 20. století a Vojna a mír klenotem literatury století 19., i když známe spoustu nádherné ruské klasické hudby a i když si rádi s hrdiny Pelíšků dáme vodku, jedna věc je neoddiskutovatelná: my jsme a chceme zůstat ve střední Evropě, která je odjakživa – s výjimkou čtyřiceti let násilí a opruzování – ovlivňována anglosaskou, německoua francouzskou kulturou či politikou.

Přes veškeré hrdinství ruských (a také ukrajinských a běloruských) vojáků za války si musíme přiznat, že ruský kulturní okruh nám nepřináší nic užitečného, že povinná ruština, kterou jsem ještě já měl osm let, se hodí maximálně tak k prozpěvování Vysockého nebo ke konverzaci někde ve středoasijských stepích.

To prosím není hysterický protiruský postoj, ale střízlivá realita. Potřebovali jsme bohužel smutnou zkušenost se čtyřiceti lety reálného socialismu a s okupací v roce 1968, aby si to většina našich spoluobčanů uvědomila. Ale byli jiní, kteří to pochopili už dávno – mezi nimi Havlíček Borovský, který se o situaci na Rusi přesvědčil na vlastní oči, z propagátora slovanské vzájemnosti rychle vystřízlivěl a napsal: „Rusové rádi nazývají všechno ruské slovanským, aby později mohli nazvat všechno slovanské ruským.“

