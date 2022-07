Už více než sto let mohou ženy v naší zemi volit. Patřili jsme i k jedné z prvních zemí, kde ženy dostaly prostor k vlastnímu rozvoji a možnost projevovat své politické názory. Vděčit za to můžeme zejména osobnosti prvního československého prezidenta TGM a atmosféře změn, kdy jsme se jako nový stát chtěli co nejvíce přiblížit modernímu a emancipovanému Západu. Jako bychom dnes však o takové vzory nestáli. Ani po více než sto letech od zavedení volebního práva není hlas žen v naší společnosti dostatečně slyšet.