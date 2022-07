Balaš v roli záchranáře

Bohužel po čtyřech měsících je mír v nedohlednu, takže nadšená podpora Ukrajinců vychládá. Nahrazují ji obavy z budoucnosti, zdražování, nedostatku ubytovacích a školních kapacit. Podle čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK klesá ochota lidí finančně pomáhat Ukrajině a roste přesvědčení, že vláda by měla raději šetřit. „Jestliže v březnu o přijetí uprchlíka uvažoval každý čtvrtý Čech, nyní si je každý druhý jistý, že by ho do rodiny určitě nepřijal,“ uvádí.

Prezidentská kampaň se tudíž bude točit hlavně kolem domácí situace, pomoci lidem v energetické nouzi, kritiky pravicové vlády. V tomto směru bude Petr Pavel v nevýhodě. Ekonomika není jeho doména a navíc je vnímán jako souputník Fialova týmu. Co s tím udělá?