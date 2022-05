Nevím, jak se premiér Fiala tváří na to, že svědomí vlády není v jeho rukou, nýbrž v těch lidoveckých. Znovuzvolený předseda KDU-ČSL Marian Jurečka na víkendovém sjezdu zopakoval, že tato jeho teze stále platí.

„Osobně chci ukázat, že sociální politiku lze dělat nesocialisticky a přesto solidárně,“ řekl. A aby nikdo nepochyboval, co tím myslel, dodal, že cílem lidovců je vybudovat sebevědomý stát se stabilním rozpočtem, který tu vždy bude pro ty, kteří adresnou pomoc opravdu potřebují“.

Výuka o nynější válce není snadná

Těžko říct, zda Jurečka zcela správně vnímá realitu. Třeba tu, že odboráře opravdu vytočilo jeho sdělení, že zaměstnanci úřadů práce mohou na vyšší plat zapomenout, neboť stát na to nemá. Přitom každý vnímá, že právě na jejich bedra se snáší nejvíc úkolů ať už v souvislosti s doplatky na bydlení nebo s uprchlickou vlnou. Od května tak budou ve stávkové pohotovosti.

Kvůli mzdám, které nerostou a nepokrývají inflaci hodlají protestovat i další odborové svazy. Ve vzduchu visí blokády měst i generální stávka. Vláda bude muset hodně zabrat, aby udržela sociální smír. Kupříkladu přesvědčit zaměstnance, že je důležitější nakupovat zbraně, stíhačky a nabírat profesionální vojáky než snižovat DPH na energie a potraviny.

Bez peněz k doktorovi nelez

Dokáže lidovecký ministr zemědělství Zdeněk Nekula věrohodně vysvětlit, proč se nesmyslně vyváží česká pšenice a další potraviny do zahraničí, odkud je zpětně kupujeme mnohem dráž?

Na těchto věcech se začne lámat chléb. A zatímco pravicová ODS to bude mít s odpověďmi jednoduché, protože lidé by si podle ní měli pomáhat hlavně sami, lidovci to nemusí ustát.

Jejich sociální svědomí zřejmě narazí na rozpočtovou realitu a koaliční partnery zprava.