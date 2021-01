Spisovatelka Irena Obermannová: Jsme v naději na to, že všechno zlé pomine

Nedávno jsem byla požádána, abych do Českého rozhlasu řekla, které slovo považuji za slovo letošního roku. Bez rozmyšlení jsem odpověděla - naděje. Naděje v onom havlovském významu, která neznamená růžolící optimismus, ale aktivní úsilí, aby to, co se děje, dávalo smysl.

