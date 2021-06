Přiznám se, že fotbalovou politiku nemám rád. A právě v těchto dnech politikaření jede naplno. Volby předsedy Fotbalové asociace ČR jsou za dveřmi, tak se vyjednává na všech úrovních. Ve skutečnosti jsem rád, že jsem se těchto změn dožil, protože bývalé vedení vedlo náš sport do záhuby.

Petr Průcha,

bývalý fotbalista

A kdyby tam zůstalo ještě další volební období, tak si myslím, že by to dopadlo velice špatně. Pociťoval jsem, že nálada je špatná. Většina poctivých lidí, kteří dělají fotbal z lásky, pokračovala jakýmsi samospádem ze slušnosti.

Nyní cítím, že po zatčení Romana Berbra, tehdy místopředsedy FAČR, a rozbitím jeho gangu, se nálada rapidně změnila, jako by to nalilo lidem nových sil do žil. To je pro český fotbal, zvlášť po covidové pauze, to nejdůležitější.

Trochu mě mrzí, že z kandidatury na šéfa českého fotbalu „vycouval“ Vladimír Šmicer. Jeho bezelstnost fotbalový lid oslovovala. A jsem přesvědčený o tom, že kdyby měli možnost volit fanoušci a funkcionáři z krajských a okresních soutěží, tak by vyhrál.

Ale jelikož hlasovací právo mají kluby profesionálních soutěží a jen vybrané oddíly ze třetí ligy a divize plus předsedové svazů, tak, Vladimír Šmicer sám pocítil, co je fotbalová politika. To byl asi jeden z hlavních důvodů, proč se kandidatury vzdal.

Jak volby dopadnou? Myslím si, že vyhraje Petr Fousek, který se následně obklopí lidmi z Fotbalové evoluce a začne se od nuly. Podle mého názoru by v dané situaci tohle bylo to nejlepší řešení.

Mně nevadí ani osoba Karla Poborského, skvělého fotbalisty, kterého rovněž považuji za slušného člověka, ale nejsem přesvědčený o tom, že by se po svém zvolení zbavil lidí, kteří mají v duši „berbrovské“ praktiky.

Fotbal by vyhrál tím, kdyby se Karel Poborský dal společně s Petrem Fouskem a Vladimírem Šmicerem do jedné party. Tohle by byla vůbec ta nejlepší varianta, ale k dohodě, asi nedojde. Jen věřím, že čtvrteční volba předsedy FAČR proběhne v duchu fair play, bez intrik, nedojde na urážky a všichni přijmou výsledek voleb za neměnný. Všichni jsme přece sportovci a vítězství a porážky k němu patří.

