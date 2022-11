Vůz Helicron je názorným příkladem toho, jak se kdysi přistupovalo k bezpečnosti automobilů. Vlastně to nikoho nezajímalo. Jen proto mohl francouzský konstruktér Marcel Leyat stvořit vůz, který by mohl být považován doslova za pohromu pro kolemjdoucí chodce. Je prakticky jisté, že by od současné organizace EuroNCAP, která se zabývá hodnocením bezpečnosti automobilů a má také speciální kategorii pro ochranu chodců, nezískal ani jednu jedinou hvězdičku.