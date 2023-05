Firma KRS má více než dvacetiletou historii výroby obytných dodávek podle přesné specifikace zákazníka. Nyní přichází s produkty, které určitě ocení ti, kteří si chtějí takové vozidlo stvořit sami.

Pohled do spací části obytné dodávky | Foto: Radek Pecák

Historie stavby obytných vozů svépomocí je v Česku velmi dlouhá. Lidé si dělali „bydlíky“ z dýchavičných dvanáctsettrojek, podobně pomalých Avií, ale třeba i z východoněmeckých Barkasů.

Dnes jsou ideální pro přestavbu na kempingové vozy největší typy dodávek s plechovou skříní. Například značek Ducato, Peugeot, Citroën, ale i Mercedes-Benz nebo MAN.

U firmy KRS, která sídlí na Domažlicku v západních Čechách, a která již téměř čtvrtstoletí dodává kompletní obytné vozy, si zákazníci můžou od nynějška objednávat profesionálně vyrobené nábytkové díly, které kutilům ušetří množství času i námahy.

Na to, jak takové vozidlo po sestavení z jednotlivých komponentů vypadá, se můžete podívat do komentované fotogalerie.

„Jsem si vědom toho, že cena za kompletní obytná vozidla se za poslední roky dostala do sfér, kdy už nejsou pro každého zájemce dostupná. Přitom je jasné, že existovala, existuje a bude existovat poměrně velká skupina lidí, kteří si obytňák staví takzvaně na koleně,“ říká Tomáš Krs, který postupně vyvinul a začal nabízet celkem šest vlastních typových řad obytných vestaveb do užitkových automobilů.

„My v současné době máme po loňské zásadní modernizaci a zvětšení prostorů dostatek výrobní kapacity pro výrobu různého vybavení obytných vozů, abychom mohli nabízet také různé produkty pro tyto amatérské stavitele,“ říká.

Jak se dělá obytná dodávka? V českých vozech KRS jsou unikátní technologie

Nyní již běží na stránkách firmy e-shop, ve kterém je možné objednat si jak kompletní sadu pro stavbu obytného vozu se všemi vyžadovanými funkcemi nebo i jednotlivé části. Třeba na míru připravenou úložnou skříňku připravenou k montáži pod strop v ceně několika tisíc korun.

„Vycházel jsem z předpokladu, že jsou i skromněji založení jedinci, kteří v autě nevyžadují vestavěný sprchový kout nebo lůžko s lamelovým roštem a komfortními matracemi,“ vysvětluje Tomáš Krs. Nebo lze díly do sestavy objednávat postupně. Buď podle toho, jak vzrůstají finanční možnosti majitele takového vozidla nebo stoupají potřeby.

Také verze z překližky, kterou lze barvit či polepovat…

V době mé návštěvy dokončovali v dílnách v areálu společnosti v Malém Malahově první Citroën Jumper pro majitele ze severní Moravy. „Objednal si naši sestavu, kterou nazýváme KRS HomeMade, ale vlastně sám ani kutit nemusel. Nabídli jsme mu totiž, že v rámci ověření toho, jak lze díly namontovat, uděláme práci za něj,“ říká Tomáš Krs.

V autě, které jsem si mohl prohlédnout, byly již namontované všechny sady, které umožňují na palubě provádět hygienu, vařit, odpočívat a samozřejmě spát na komfortním dvojlůžku. Také všechny obklady stěn, podlaha, úložné skříňky a další nezbytnosti.

Základní sada, která obsahuje lůžko, na lůžko rozložitelné dvojsedadlo, a také korpus kuchyňky a dvě boční okna, vyjde v provedení pro šestimetrovou dodávku (kategorie L3H2) na necelých devadesát tisíc korun. V této ceně ale není třeba elektroinstalace, tepelná izolace, podlaha nebo obložení stěn a stropů. Pochopitelně ani koupelnový box, vařič, lednička a další zařízení.

Z ojeté dodávky praktické obytné auto. Fullvans je chytrý český projekt

Kromě laminované verze skříněk je v nabídce rovněž levnější verze ze surové překližky. „Tato verze je podle Tomáše Krse vhodná pro ty, kteří si rádi dělají vlastní povrchovou úpravu, ať už barvením nebo třeba polepením různými tkaninami nebo jiným materiálem.

Podmínkou, aby takto upravené vozidlo po namontování vybavení firmy KRS získalo příslušné osvědčení pro provoz jako obytný vůz, je to, aby se jednalo o dodávku s celkovou hmotností do 3,5 tuny, aby šlo o vůz registrovaný v České republice ve stáří do patnácti let od první registrace, a aby měl platný technický průkaz, originální sedačky řidiče a spolujezdce a rozhodně byl bez hluboké koroze na nosných částech automobilu.

Jednotlivých sad, které jsou nazvané například izolace, elektroinstalace, voda a opady, lůžko, koupelna, okna, obklady stěn a stropů a podobně, existuje 13. Z nich pak složíte naprosto stejné vozidlo, jaké vyrábějí takzvaně na klíč běžně pracovníci přímo v areálu. Všechny sady, které samozřejmě obsahují i montážní a spojovací materiál, dohromady přijdou na zhruba 660 tisíc korun. „Zájemce potřebuje zhruba tak dva měsíce času, určitou šikovnost a základní nářadí. Konkrétně třeba vrtačku, akušroubovák, rozbrušovačku, pilku a samozřejmě sadu montážních klíčů.

Díky tomu tak ušetří cca 400 tisíc Kč, oproti stejně vybavenému vozu kompletně vyrobenému v dílnách výrobce.

Tomáš Krs předpokládá, že zájemců o minimálně některé sady nebo jednotlivé díly budou měsíčně desítky. „Už nyní mám kvůli tomu každý den několik telefonátů,“ uzavírá.