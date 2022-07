Vyskeř hostila tradiční traktoriádu. Pořadatel vyhlásil i diváckou fotosoutěž

Přestože stroje jsou stále stejně impozantní, nelze si nevšimnout, že vývoj se v této oblasti ubírá podobným směrem jako třeba v případě automobilů - tedy k postupné elektrifikaci a autonomii. Například jsou výrazně úspornější, často díky elektromotorům, které vytlačily klasické dieselové agregáty do role pouhých generátorů elektřiny. Jednodušší zadání jsou stroje schopné vykonávat v poloautomatickém režimu na základě předem připravených, importovaných dat, šikovným strojníkům pak poskytují mnohem širší možnosti než dříve. Znamená to, že lidská obsluha v dohledné době přestane být třeba nebo že klesnou nároky na strojníky? „To zatím nehrozí,” podotýká Petr Sudek, předávací technik stavebních strojů ze společnosti Zeppelin CZ. „Je to podobné jako s auty. Technologie umožní dobrému strojníkovi, aby byl ještě lepší, ale z mizerného dobrého neudělá. Obrovský přínos je samozřejmě v bezpečnosti, tam je pokrok neocenitelný.”

O šikovnosti strojníků se mohou návštěvníci přesvědčit během tradiční dovednostní soutěže strojníků z Klubu posádek Cat. Vítězem soutěžního klání se stane ten, který zvládne tři úkoly v nejkratším čase. Přestože budou soutěžící obsluhovat stavební stroje, o hrubou sílu půjde až úplně v poslední řadě. Tentokrát vítězí přesnost, cit a trpělivost. Stačí malá chybička, a je konec. Průběh všech tří soutěžních disciplín si můžete prohlédnout v komentované galerii.