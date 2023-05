Místo vznikajícího závodu na montáž vozů Škoda navštívil také premiér České republiky Petr Fiala.

Premiér Fiala na místě budoucí továrny na vozy Škoda ve Vietnamu | Foto: se svolením Škoda Auto

Škoda Auto je od letošního jara garantem snahy koncernu Volkswagen zajistit si co největší tržní podíl na stále rostoucím trhu s novými osobmími auty v regionu jihovýchodní Asie. Podle odborných odhadů by předpokládaný objem prodje nových automobilů v regionu, který kromě Vietnamu zahrnuje také země jako Kambodžal, Laos, Singapur, Malajsie či Filipíny, by měl na konci tohoto desetiletí dosáhnout 4,5 miliónu kusů.

Koncern Volkswagen by měl rád v té době tržní podíl pět procent, což odpovídá zhruba 225 tisícům automobilů.

Dodávat na tyto trhy by se auta měla dodávat jak přímo z evropských a dalších výrobních závodů koncernu, ale rovněž z nově budované továrny přímo ve Vietnamu. Tu staví vietnamská společnost.

„Spolupráce s místním partnerem ve Vietnamu představuje významný milník ve strategii internacionalizace Škoda Auto: Vstup do Vietnamu navíc otevírá cestu k přístupu na další trhy v regionu ASEAN. Abychom mohli co nejrychleji využít tamní obrovský prodejní potenciál, začali jsme již intenzivně pracovat na rozvoji prodejní sítě: V současné době zakládáme první partnerské prodejny, začínáme v Hanoji, následuje Da Nang a Ho Či Minovo Město a již v červnu sem začneme dovážet první vozy z Evropy,“ uvedl Martin Jahn z představenstva společnosti Škoda Auto.

Návštěvu premiéra Fialy na stavbě nové továrny automobilka z Mladé Boleslavi chápe jako podporu jejích obchodních aktivit v této zemi.

Česká značka zahájí působení nejprve dovozem evropských modelů Kodiaq a Karoq(letos) a následně nabídku doplní Superb a Octavia (v roce 2024). V budoucnosti portfolio rozšíří také plně elektrický vůz Enyaq iV.

„Vstup na trh ve Vietnamu umožňuje společnosti Škoda Auto využít synergie, které nabízí geografická blízkost Indie. V nově budovaném závodě v provincii Quảng Ninh bude již v roce 2024 spuštěna montáž modelů Slavia a Kushaq z kompletně rozložených sad (CKD –Completely Knocked Down), dodávaných z výrobního závodu značky Škoda v Indii,“ uvedla Škoda v tiskové zprávě.