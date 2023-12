Basketbalistky Hradce Králové zakončily rok 2024 dvěma zápasy s rozdílnými výsledky. Nejprve na domácí palubovce porazily ve čtvrtfinále Českého poháru Ostravu a postoupily na Final 8 Československého poháru. Následně však přišla nečekaná ligová porážka na půdě Slovanky.

Chance ŽBL: Slovanka (ve žlutém) - Sokol Hradec Králové | Foto: oddíl

V pohárovém střetnutí s Ostravou na domácí palubovce potvrdily Lvice roli favorita a postoupily na závěrečný turnaj Final 8 Československého poháru, který se bude hrát v závěru ledna 2024 v zemi našich východních sousedů (nejspíš v Piešťanech).

Český pohár – čtvrtfinále

Sokol Hradec Králové – SBŠ Ostrava 79:61 (12:17, 39:33, 54:49). Body: Velichová 19, Zeithammerová 19, Čuperková 12, Havrylchyková 12, Effangová 4, Vlčková 4, Vydrová 4, Brožová 2, Vlachová 2, Vojtíková 1 – Selcová 13, Littleová 12, Halátková 11, Smutná 9, Motyčáková 5, Káňová 4, Kubíčková 3, Paganová 3, Vacková 1. Rozhodčí: Bohata, Musil, Hecl. Trojky: 7:6. Trestné hody: 12/8 – 24/11. Doskoky: 46:50. Fauly: 24:13. Diváci: 82.

Lvicím trochu selhala obrana, ale v útoku je zachránila nepolapitelná Effangová

To v utkání na palubovce Slovanky podal favorizovaný hradecký celek (v sestavě bez Čuperkové) mizerný výkon a po zásluze byl za to „odměněn“ vcelku jasnou porážkou o patnáct bodů. Navíc proti outsiderovi málem schytal ostudnou stovku.

Chance ŽBL – 11. kolo

Slovanka – Sokol Hradec Králové 97:82 (24:17, 46:33, 72:54). Body: Levínská 19, Mircová 17, Ondroušková 16, Zítková 16, Lišková 15, Hrymaliuková 7, Mervínská 7 – Zeithammerová 22, Effangová 15, Brožová 12, Havrylchyková 7, Velichová 7, Šubrtová 4, Vydrová 4, Hrubá 3, Vlachová 3, Vojtíková 3, Vlčková 2. Rozhodčí: Pokorný, Bohata, Peterková. Trojky: 10:5. Trestné hody: 28/23 – 28/15. Doskoky: 44:31. Fauly: 19:24. Diváci: 39.

Peter Bálint, trenér Hradce: „Gratuluji domácím ke skvělému výkonu, ke kterému jsme ale přispěli i my. V prvním poločase jsme dělali strašně moc chyb v obraně, byli jsme nedůslední, umožnili jsme soupeřkám dostat se do střelecké pohody. Od toho se odvíjel celý zápas. Dostali jsme 97 bodů, což je obrovské kvantum. Nebyli jsme důslední ani na útočné polovině, zkrátka byl to jednoznačný duel pro Slovanku.“

Kateřina Zeithammerová, rozehrávačka Hradce: „Moc nevím, co k tomu říct. Jely jsme na utkání s tím, že chceme vyhrát. Podle mě rozhodla střelba z dálky, kterou jsme měly špatnou, nedávaly jsme trojky, nedávaly jsme nic, dostávaly se do špatných pozic. Soupeřkám se dařilo, proměnily pár šťastných střel a my jsme se nedokázaly dostat do zápasu.“

FOTO: Lvice se držely favorita jen poločas. Po přestávce už úřadovaly Žabiny

TABULKA

1. USK Praha 11 11 0 1071:532 22

2. Žabiny Brno 11 9 2 872:686 20

3. KP Tany Brno 11 8 3 851:782 19

4. Slavia Praha 11 8 3 819:798 19

5. Chomutov 11 6 5 833:769 17

6. Hradec Král. 11 5 6 797:834 16

7. Slovanka 11 3 8 763:898 13

8. Ostrava 11 2 9 668:844 13

9. Trutnov 11 2 9 721:930 13

10. Brandýs n. L. 11 1 10 638:960 12

Další ligové utkání čeká Lvice v sobotu 6. ledna 2024, kdy se od 17 hodin představí na palubovce nepřemožitelného tuzemského giganta USK Praha.