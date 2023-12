Hradečtí basketbalisté po sestupu z Kooperativa NBL vcelku úspěšně zápolí ve druhé nejvyšší soutěži. Po sedmi vítězných zápasech v řadě jsou v čele východní skupiny a o nadcházejícím víkendu je čeká derby-šlágr na palubovce druhého celku tabulky ze Svitav.

Srb Pedja Stamenkovič je hrajícím trenérem Sokolů. | Foto: Královští sokoli

Královští sokoli doznali po květnovém pádu do I. ligy řadu změn a to jak ve vedení klubu, tak především v týmu, kde nezůstal kámen na kameni. Do nové sezony ve druhé nejvyšší soutěži tak vstoupilo zcela nové družstvo.

Připomeňme si nejprve letní průvan v kádru. V Hradci skončil kouč Richard Kucsa, jenž odešel trénovat ženy Trutnova. Z hráčů v klubu podle předpokladů skončili téměř všichni zahraniční hráči. Dále David Škranc si to namířil do Olomoucka, Vladimír Larry Vondra do Jindřichova Hradce, Adam Goga do Kolína a Ondřej Peterka do sousední Vysoké nad Labem.

Basketbalisté Hradce Králové v první lize.Zdroj: Královští sokoliNejzajímavějším příchodem byl návrat Srba Pedji Stamenkoviče z Olomoucka, který pod Bílou věží zastává funkci hrajícího trenéra. Ze stejného klubu přišel i Marek Welsch. Z Kolína dorazili velezkušený Jiří Jelínek a Theodor Dlugoš, ze Svitav pak Jiří Svojanovský. Z Vysoké nad Labem se vrátili ostřílený Slovák Peter Sedmák a Tomáš Mráz.

Z loňského extraligového kádru zůstali jen perspektivní mladíci Tomáš Dvořák, Jan Bubeníček a Vojtěch Kalný. Šanci v první lize začal dostávat také devatenáctiletý talent Jan Holásek.

Hradec hned v úvodním kole musel skousnout porážku na palubovce opavského béčka. Od té doby už ale prohrál pouze jednou, v pátém dějství na půdě brněnské „třiadvacítky“. Zbývajících deset utkání bylo vítězných. Naposledy Východočeši doma i bez dvou zkušených hráčů (Stamenkovič, Jelínek) s přehledem porazili poslední Prostějov.

Královští sokoli (v bílém) v posledním duelu doma poraili Prostějov.Zdroj: Královští sokoli

I. liga, skupina východ – 12. kolo

Královští sokoli Hradec Králové – BCM Orli Prostějov 99:75 (20:17, 47:36, 77:57). Body HK: J. Svojanovský 19, Dlugoš 16, Sedmák 16, Bubeníček 15, Dvořák 11, M. Welsch 10 (13 asistencí), T. Mráz 7, Kalný 5. Trojky: 10:7. Trestné hody: 12/9 – 19/12. Doskoky: 45:39. Fauly: 19:12. Diváci: 175.

Dosavadní výsledky

1. kolo: Opava B - Královští sokoli 78:72 (13:20, 34:38, 55:53)

2. kolo: Královští sokoli - Vividbooks Pardubice 100:70 (25:17, 54:37, 78:54)

3. kolo: Prostějov - Královští sokoli 63:83 (19:19, 31:32, 51:57)

4. kolo: Královští sokoli - Svitavy 95:93 (27:25, 51:54, 70:78)

5. kolo: Basket Brno U23 - Královští sokoli 77:73 (18:14, 41:30, 54:52)

6. kolo: Zlín - Královští sokoli 68:121 (14:27, 28:50, 50:84)

7. kolo: Královští sokoli - Basketbal Olomouc 123:74 (28:16, 64:41, 90:54)

8. kolo: Nový Jičín - Královští sokoli 68:90 (18:22, 37:44, 51:72)

9. kolo: Královští sokoli - Snakes Ostrava 105:74 (32:21, 52:41, 84:56)

10. kolo: Královští sokoli - Opava B 97:73 (31:14, 59:37, 82:54)

11. kolo: Vividbooks Pardubice - Královští sokoli 74:89 (27:21, 43:42, 66:58)

12. kolo: Královští sokoli – Prostějov 99:75 (20:17 47:36 77:57)

Tabulka

1. Hradec Král. 12 10 2 1147:887 22

2. Tuři Svitavy 12 10 2 1105:923 22

3. Brno U23 12 9 3 982:823 21

4. Opava B 12 9 3 1048:945 21

5. V. Pardubice 12 5 7 944:984 17

6. Nový Jičín 12 4 8 961:1000 16

7. Fastav Zlín 11 4 7 914:981 15

8. S. Ostrava 12 3 9 893:1082 15

9. B. Olomouc 11 3 8 825:963 14

10. Prostějov 12 2 10 885:1116 14

V dalším kole hradecký tým zajíždí na palubovku druhých Svitav, které mají stejnou zápasovou bilanci jako Královští sokoli. Východočeský šlágr se hraje v neděli 10. prosince od 17 hodin.

Slovenský pivot Peter Sedmák (v bílém) střílí trojku.Zdroj: Královští sokoli