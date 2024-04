„Náš přístup byl mnohem lepší než před dvěma dny v Praze. Jsem docela spokojený. Škoda jen třetí čtvrtiny, kdy jsme hráli hodně zbrkle v útoku a soupeř nám odskočil na dost bodů. Snažil jsem se protočit sestavu, aby si zahrály všechny hráčky. Hlavně za první poločas jsem spokojen,“ řekl hradecký trenér Miroslav Volejník.

Lvicím začala příprava na boj o bronz zostra. Euroligový USK bleskově rozhodl

„Na naše poměry jsme první poločas s USK docela dokázaly držet krok. I když je to úplně jiný soupeř, na jiném levelu. V zápase byly hezké momenty, i ty horší. Ve druhé půli nám už utekly. Je to v rámci přípravy na další část play off. Myslím si, že jsme se s tím dokázaly celkem poprat,“ hodnotila duel mladá rozehrávačka Lvic Charlotte Velichová.

Chance ŽBL, semifinále play off – 2. zápas

Sokol Hradec Králové – ZVVZ USK Praha 63:103 (21:28, 38:55, 51:85). Body: Effangová 16, Čuperková 11, Havrylchyk 10, Brožová 6, Vojtíková 6, Velichová 4, Zeithammerová 4, Hrubá 3, Leopoldová 2, Šubrtová 1 – Hof 28 (10 doskoků), Voráčková 13, Vyoralová 13, Magbegor 12, Sabally 12, Šípová 9, Conde 8 (10 asistencí), Přibylová 6, Cazorla 2. Rozhodčí: Scholze, Kovačovič, Peterková. Trojky: 6:5. Trestné hody: 8/5 – 19/18. Doskoky: 30:47. Fauly: 19:14. Diváci: 169. Stav série: 0:2.

Další výsledek – 1. zápas: Žabiny Brno – KP Tany Brno 76:66 (stav série: 1:0).