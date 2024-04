USK hladce do finále. Lvice se mohou chystat na sérii o bronz. Půjdou na KP?

/FOTOGALERIE/ Semifinálová série play off Chance Ženské basketbalové ligy mezi Hradcem Králové a USK Praha je u konce. Do finále postupuje favorit z hlavního města, který semifinále pojal jako přípravu na Final Four Euroligy. Naopak Lvice už měly v hlavě bitvu o bronzové medaile. Poslední utkání vyhrál gigant o dvaačtyřicet bodů.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Chance ŽBL, semifinále play off: USK Praha - Sokol Hradec Králové (v tmavém). | Foto: ČBF