Basketbalistky Hradce Králové absolvovaly první novoroční zápas v Chance ŽBL, v němž se poměřily s nejtěžším možným protivníkem. Lvice si sice odvezly z haly úřadujících šampionek USK Praha očekávanou prohru o třiatřicet bodů, ale výkonem rozhodně nezklamaly. Po první čtvrtině měly dokonce nečekaně bod k dobru.

Hradecká Kristýna Čuperková střílí přes Veroniku Voráčkovou z USK Praha. | Foto: USK Praha

Hradec v úvodu domácího favorita zaskočil a v průběhu první periody byl neustále ve vedení, nejvíce o sedm bodů. Od druhé části se ale Pražanky vzchopily a začaly na palubovce dominovat. Už v poločase měly čtrnáctibodový náskok, který po přestávce ještě navýšily.

Hostujícím Lvicím po první desetiminutovce odešla střelba a za druhou a třetí čtvrtinu vstřelily dohromady pouhopouhých deset bodů. Znovu se vzchopily zase až v závěrečné čtvrtině, kterou prohrály jenom 17:21.

Chance ŽBL – dohrávka 3. kola

ZVVZ USK Praha – Sokol Hradec Králové 84:51 (23:24, 44:30, 63:34). Body: Magbegorová 24, Hofová 17, Ayayiová 12, Andělová 10, Condeová 8, Voráčková 5, Petlanová 4, Šípová 4 (12 doskoků) – Čuperková 12, Velichová 10, Havrylchyková 8 (10 doskoků), Vydrová 8, Effangová 7, Zeithammerová 4, Vlachová 2. Rozhodčí: Dombrovský, Perlík, Scholzová. Trojky: 2:6. Trestné hody: 25/20 – 14/9. Doskoky: 54:36. Fauly: 12:23. Diváci: 145.

Peter Bálint, trenér Hradce: „Samozřejmě USK je lepším týmem. My jsme s ním drželi krok v první čtvrtině, kdy jsme hráli velice dobře, posunuli jsme si míč a byli jsme celkem agresivní v obraně. Soupeř asi trochu podcenil začátek, ale z naší strany to byla velice dobrá pasáž. Pak jakoby nám odešla střelba, šťáva, přestali jsme být tak agresivní. USK využil situaci a zaslouženě vyhrál. Z naší strany dobrá čtvrtina, máme na čem stavět. Pokud budeme takto hrát s jakýmkoliv jiným soupeřem, tak můžeme být úspěšní.“

Charlotte Velichová, rozehrávačka Hradce: „Řekla bych, že z naší strany to nebyl jeden z těch horších výkonů. Musím říct, že první čtvrtina se nám docela podařila, dokázaly jsme skórovat a i v obraně jsme nebyly úplně špatné. Potom už to šlo trošku hůř, ale ještě druhou čtvrtinu jsme se dokázaly držet s týmem USK. Druhý poločas to bylo horší, ale myslím si, že na to, jaký máme výkonnostní rozdíl, to nebyl zase tak špatný zápas. Podle mě můžeme být na výkon docela pyšné.“

TABULKA

1. USK Praha 12 12 0 1155:583 24

2. Žabiny Brno 12 10 2 976:740 22

3. KP Tany Brno 12 9 3 938:857 21

4. Slavia Praha 12 9 3 905:848 21

5. Chomutov 12 6 6 908:856 18

6. Hradec Král. 12 5 7 848:918 17

7. Slovanka 12 3 9 817:1002 14

8. Ostrava 12 2 10 748:934 14

9. Trutnov 12 2 10 771:1016 14

10. Brandýs n. L. 12 2 10 728:1040 14

Další zápas nejvyšší domácí soutěže Lvice odehrají v sobotu 13. ledna od 17 hodin na palubovce pražské Slavie.