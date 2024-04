Lvice po vyrovnané první bitvě v Brně doma pomýšlely na vyrovnání série. Jenže dopadlo to přesně naopak. Královopolanky zápas proměnily ve svou exhibici a zvítězily vysokým rozdílem. Hradecký tým se soupeřkami držel krok pouze v první polovině úvodní periody. Pak se Brňanky dostaly do vedení, které v dalším průběhu duelu ještě navyšovaly. Nakonec zvítězily rozdílem třídy a zvýšily si sebevědomí před třetím mačem.

„Tentokrát nám nevyšlo vůbec nic. Říkali jsme si chyby hlavně v obranné činnosti a na doskoku, které jsme udělali už v Brně a teď to bylo ještě horší. Hlavně první poločas a 47 inkasovaných bodů, vůbec jsme neplnili věci, které jsme si říkali. Absolutně nám odešla střelba z delší vzdálenosti. Ve druhém poločase se to zlepšilo. Byl tam úsek, kdy jsme soupeře tlačili. Holky začaly makat v obraně a padly tam i nějaké trojky, ale už bylo pozdě a KP si to ohlídalo. Hrálo velice dobře, padalo jim to tam. Uvidíme v neděli, ještě se budeme snažit sérii otočit,“ řekl hradecký kouč Miroslav Volejník.

Velká škoda. Lvice v Brně dlouho vedly, nezvládly až závěr. První bod má KP

„Odehrály jsme dva rozdílné poločasy. První se nám vůbec nepovedl, dostaly jsme skoro 50 bodů a ani jsme neplnily, co jsme si řekly. Obrana byla taková, jakoby spíš nebyla. Zase nám hodně doskakovaly útočně, což jsme taky nechtěly. Ve druhé půli jsme přitlačily, už to bylo lepší, ale KP mělo velký náskok a už jsme s tím nedokázaly nic udělat,“ dodala Kristýna Čuperková, křídelní hráčka domácích Lvic.

Chance ŽBL, play off, o bronz – 2. zápas