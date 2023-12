/GALERIE/ Basketbalistky Sokola Hradec Králové prohrály v desátém kole Chance ŽBL na palubovce brněnských Žabin 66:92 a v průběžném pořadí jim i nadále patří šestá pozice. Moravský celek je na druhém místě hned za nepřemožitelným gigantem USK Praha.

Basketbalistky Žabin (v bílém) oplatily Hradci Králové porážku z 1. kola. | Foto: BK Žabiny Brno

Hradecký tým hned v úvodním kole letošního ročníku favorizované Žabiny zaskočil, když je doma přemohl 67:63. Tentokrát se už ale další překvapení nekonalo. Na půdě jihomoravských soupeřek se Lvicím už tolik nedařilo a odvezly si vysokou porážku o šestadvacet bodů.

Přitom v první dvacetiminutovce sehrály s druhým týmem tabulky velmi dobrou partii. Bohužel třetí čtvrtinu prohrály jednoznačně 11:26, což zápas definitivně zlomilo ve prospěch domácího družstva.

Basketbalistky Žabin (v bílém) oplatily Hradci Králové porážku z prvního kola.Zdroj: BK Žabiny Brno„Domácí tým vyhrál zaslouženě, hlavně za druhý poločas. V prvním jsme byli vyrovnaným soupeřem. Ve druhém se rozhodlo, to jsme dělali hodně chyb v obraně. Soupeř si dělal, co potřeboval, pohyboval dobře míčem a dostával se do dobrých pozic. Věděli jsme, že jsou trojkařky, ale dokázali jsme to pohlídat jen v prvním poločase. Pokud jsme ubránili střely zvenku, Brňanky dostaly míče pod koš, kde měly výškovou převahu. Myslím si, že Žabiny ukázaly svoji pravou tvář,“ řekl hostující trenér Peter Bálint.

Lvicím trochu selhala obrana, ale v útoku je zachránila nepolapitelná Effangová

„Myslím si, že první půlka byla z naší strany dobrá, hrály jsme vyrovnaný zápas. Bylo to tím, že jsme dobře tlačily v obraně. Po přestávce jsme právě v tom tlaku polevily. Nechaly jsme dát soupeři spoustu jednoduchých košů a nájezdů. Hned po poločase se nám Žabiny utrhly na dvacet bodů a bohužel skóre je takové, jaké je,“ doplnila pivotka Lvic Klára Vojtíková.

Chance ŽBL – 10. kolo

Žabiny Brno – Sokol Hradec Králové 92:66 (26:21, 45:41, 71:52). Body: Kneževičová 19, Lopezová 15, Cunaneová 13, Sklenářová 12, Záplatová 12, Stoupalová 10 (11 doskoků), Hamzová 7, Čechová 4 – Vlčková 12, Vydrová 12 (14 doskoků), Zeithammerová 10, Effangová 9, Čuperková 6, Šubrtová 6, Vlachová 5, Brožová 2, Velichová 2, Vojtíková 2. Rozhodčí: Nejezchleb, Peterková, Klapetek. Trojky: 7:7. Trestné hody: 18/15 – 4/3. Doskoky: 39:37. Fauly: 12:18. Pět osobních chyb: 0:1 (Havrylchyková). Diváci: 318.

TABULKA

1. USK Praha 10 10 0 960:490 100.0

2. Žabiny Brno 10 8 2 793:614 80.0

3. KP Tany Brno 10 7 3 749:716 70.0

4. Slavia Praha 10 7 3 740:732 70.0

5. Chomutov 10 6 4 761:690 60.0

6. Hradec Král. 10 5 5 715:737 50.0

7. Trutnov 10 2 8 679:819 20.0

8. Slovanka 10 2 8 666:816 20.0

9. Ostrava 10 2 8 602:765 20.0

10. Brandýs n. L. 10 1 9 572:858 10.0

Další ligové utkání sehrají Lvice v pátek 15. prosince od 18 hodin na palubovce Slovanky. Ještě předtím je ale čeká čtvrtfinálový duel Českého poháru proti týmu SBŠ Ostrava, ten se uskuteční ve středu 13. prosince od 18.30 hodin v hradecké hale na Eliščině nábřeží.