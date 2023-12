Dohromady třicet nastřílených bodů, z toho sedm proměněných trojek z deseti pokusů. Hradecká basketbalistka Pamela Therese Effangová se v dohrávce osmého kola Chance ŽBL blýskla velkým výkonem na útočné polovině. Přestože se Lvice proti Ostravě trápily v obranné fázi, především díky třicetileté reprezentantce nakonec zvítězily o osm bodů.

Jeden z deseti trojkových pokusů královéhradecké střelkyně Pamely Therese Effangové. Sedm z nich bylo úspěšných. | Foto: hradeckelvice.cz

„Tento zápas se těžko hodnotí, protože jsme hráli velice hloupě. Ostrava sice odehrála dobré utkání, ale nebýt našich chyb, hlavně v obraně, tak se to mohlo vyvíjet úplně jinak. Měli jsme výborný start, 5:0 jsme vedli, ale pak jsme dostali úplně zbytečně sérii 0:9. Soupeř si začal věřit a v podstatě celý zápas se odvíjel v duchu, že Ostrava věřila ve vítězství. Na obranné polovině jsme to mohli odehrát daleko lépe,“ konstatoval Peter Bálint, kouč hradeckého týmu.

Fanoušci královéhradeckých basketbalistek.Zdroj: hradeckelvice.czPrakticky celý první poločas byly ve vedení překvapivě hostující hráčky, až těsně před přestávkou Lvice skóre otočily. Přestože ve druhé půli se nedokázaly Ostravě výrazněji vzdálit, svoje vedení si pohlídaly a závěr sehrály vcelku zkušeně. Přesto je varováním téměř osmdesát inkasovaných bodů.

„Na začátku zápasu nám pomohlo to, že jsme dokázaly skórovat, ale v obraně to bylo horší. Nechaly jsme si dát spoustu zbytečných košů. Soupeřky hodně dělaly rychlé protiútoky, které jsme úplně nezvládaly. Ve druhé půli jsme už zlepšily obranu a musím vypíchnout Pamču, která nás zachránila svými body. Jinak jsme předvedly docela kolektivní výkon. Příští týden hrajeme s Ostravou znovu (pohár), tak to byla vcelku dobrá příprava, ale musíme si dát víc záležet v obraně,“ uvedla mladá rozehrávačka Lvic Charlotte Velichová.

Chance ŽBL – dohrávka 8. kola

Sokol Hradec Králové – SBŠ Ostrava 85:77 (25:28, 41:37, 63:57). Body: Effangová 30, Zeithammerová 16, Velichová 10, Havrylchyková 8 (10 doskoků), Vydrová 7, Brožová 4, Čuperková 4, Vlčková 4, Šubrtová 2 – Smutná 24, Selcová 17, Paganová 13, Kubíčková 10, Halátková 7, Káňová 3, Motyčáková 3. Rozhodčí: Kučírek, Scholzová, Kult. Trojky: 10:6. Trestné hody: 16/9 – 14/11. Doskoky: 46:44. Fauly: 17:16. Pět osobních chyb: 0:1 (Selcová). Diváci: 85.

TABULKA

1. USK Praha 9 9 0 850:427 100.0

2. Žabiny Brno 9 7 2 701:548 77.8

3. Slavia Praha 9 7 2 667:646 77.8

4. KP Tany Brno 9 6 3 663:643 66.7

5. Chomutov 9 5 4 689:645 55.6

6. Hradec Král. 9 5 4 649:645 55.6

7. Ostrava 9 2 7 539:655 22.2

8. Slovanka 9 2 7 591:735 22.2

9. Trutnov 9 1 8 598:744 11.1

10. Brandýs n. L. 9 1 8 527:786 11.1

Další utkání čeká Lvice již dnes v podvečer, kdy se od 18 hodin představí na palubovce favorizovaných Žabin Brno.