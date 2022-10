Náročný projekt mu od prvotní myšlenky zabral přibližně osm let. Jak však sám říká, lodě miluje už od dětství a na výsledek je právem hrdý. „Bezezbytku se mi povedlo naplnit a zrealizovat vše, co jsem si vysnil,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Kdy přišel prvotní nápad postavit pojízdný hausbót?

Miluji lodě už od dětství, srdcem jsem jachtař. V okolí mého bydliště však nebylo nic vhodného pro plachetnice, a tak jsem hledal spojení výroby, kterou vlastním, a mojí vášně. Klasické motorové lodě mě moc neoslovují. V Německu jsem ale narazil na tento typ hausbótu a okamžitě se zamiloval.

Celou stavbu jste si sám navrhl, nakreslil i zrealizoval. Je to tak?

V podstatě skoro ano. Od prvotní myšlenky až po konečnou realizaci. Samozřejmě je však při stavbě mnoho činností, kde jsem potřeboval více rukou. Pomohla mi rodina a především šikovné ruce mého dlouholetého kamaráda, kolegy a vynikajícícho řemeslníka Míly.

Jak jste se k loďařině dostal? Máte vystudovanou třeba nějakou školu s tímto zaměřením?

Výrobou z hliníku, železa, dřeva a plastů se zabývám skoro dvě desetiletí. Nejdříve to byla reklamní výroba, nyní převážně divadelní dekorace. Už hodně dlouho mě však zajímá právě konstrukce lodí a plavidel. V technickém uvažování a znalostech mi samozřejmě pomáhá i vzdělání na technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.

Kde jste čerpal inspiraci i praktické rady?

Inspirací mi bylo právě Německo, kde je tento typ hausbótu je hodně rozšířený. Především jsem ale vycházel z vlastních zkušeností, které jsem načerpal během dvaceti let různých rekreačních pobytů a plaveb na lodích.

Dokážete odhadnout, jak dlouho jste na projektu pracoval? Od prvních návrhů, přes stavbu až po vybavení.

Prvotní myšlenka přišla před osmi lety. Následovaly tři verze plánů, než jsem byl s návrhem konečně spokojený. Nejvíce času zabralo samotné kreslení plánů, hledání dostupných informací, rozhodování o provedení a kombinacích materiálů i vybavení. Vlastní stavba, po odečtení přestávek na mé běžné zakázky, trvala zhruba rok.

Můžete našim čtenářům, kteří nemají se stavitelstvím žádné zkušenosti, trochu nastínit proces, jak stavba hausbótu probíhá?

V první řadě upřímně nedoporučuji, aby se do stavby hausbótu pustil člověk bez zkušeností, pokud nemá opravdu hodně času, dobré technické zázemí a prostor. Jak jsem už zmínil, nejvíc času zabere vymyslet, co vlastně chci stavět a jakým způsobem. Nejpracnější je tedy hledání informací o materiálech, vybavení a nakonec hledání řešení, jak to vše zkombinovat. Mimo jiné musíte nastudovat přibližně tři centimetry vysokou hromádku technických norem; přeci jen nejde o zahradní domek, ale o plavidlo podléhající schválení. Samotná stavba je pak už radost, kdy se těšíte z toho, jak vám hausbót roste pod rukama. Samozřejmě, pokud to děláte poprvé, tak se spousta věcí objeví až při stavbě. Nejde všechno „upřemýšlet“ od stolu.

Co bylo na celé stavbě nejobtížnější?

Přenést myšlenku na papír do technické podoby, která bude v souladu s normami a splňovat vše, co je nezbytné, a zároveň si zachová vizi bez kompromisů.

Byly třeba chvíle, kdy jste to chtěl vzdát?

Ani ne. Stavět lodě je pro mě čistá radost, u které odpočívám a bavím se.

Na co jste naopak nejvíce pyšný? Co se vám podle Vás na hausbótu nejvíce povedlo?

Myslím, že se mi bezezbytku povedlo naplnit záměr vytvořit hřejivou atmosféru. Hausbót vzbuzuje pocit pohody, která na vás dýchne už při vstupu a trvá po celý pobyt. Zároveň vše technicky dobře funguje.

Kdybyste byl teď znovu na začátku, je něco co byste udělal jinak?

Principiálně bych nic neměnil. Samozřejmě je ale pár drobností, které bych udělal jinak, abych si ušetřil pracnost.

Na první pohled si nelze nevšimnout, že hausbót je velice vkusně zařízený? Je i výbava interiéru Vašim dílem?

Děkuji, ano je. Velkou část atmosféry tvoří samotná dřevěná nástavba z krásně probarvené a voňavé borovice. Doplňky jsem ladil do modrého lodního stylu v harmonii barev zvenku i uvnitř. Třešničkou na dortu je krásný energetický obraz znázorňující elementy slunce a vody. Jedná se o dílo mojí partnerky, která obraz malovala přímo na zakázku pro hausbót.

Realizoval jste už v minulosti nějaký podobný projekt, nebo je to Vaše první stavba?

Toto byla první stavba přímo hausbótu. Kovových konstrukcí a dřevěných domků, které se používají jako divadelní dekorace, jsem však dělal už mnoho. Teď jsem to prostě propojil.

A jaké jsou Vaše plány? Chystáte se třeba pustit do dalších podobných projektů?

Už teď mám rozestavěný další hausbót. Zatímco ten první je plně komfortní, druhý bude naopak spartánský, punkový. Jak já říkám, bude to hausbót pro skutečné vodní trampy, kteří si rádi užijí syrový pobyt na vodě. Na stole pak mám další tři nápady, které zatím nechci odhalovat.

Hausbót je možné si půjčit přes půjčovnu pohodanavodě.cz. Na co byste případné zájemce nalákal? Proč si vybrat jako místo pro dovolenou zrovna Vaše dílo?

Název Pohoda na vodě nevznikl náhodou. Je to záměr, se kterým hausbóty stavím. Rád bych tedy čtenáře pozval, aby zažili hřejivou, domáckou a uklidňující atmosféru hausbótu spojenou s plavbou po velmi krásném úseku Labe - Roudnici nad Labem. Je to místo, kde pomalu začíná Porta Bohemica čili Česká brána do Českého středohoří. Jedná se o úžasné panorama české krajiny, které vás doprovází celou plavbu. Podél řeky se táhne cyklostezka a rozprostírají se historická města jako například Mělník, Roudnice či Litoměřice lákající k prohlídce atraktivních památek. Celá oblast je známá i vynikajícími víny. Spojením pohodového, plně vybaveného hausbótu a zajímavé oblasti plavby zažijete jedinečnou dovolenou, na kterou budete dlouho vzpomínat.

Mohla by podle Vás podobná stavba sloužit i k celoročnímu obývání? A pokud ne, v čem vidíte úskalí?

Tento typ mého hausbótu je pro sezónní pobyt. Úskalí celoročně obyvatelného plavidla je hlavně ve vodě; její zásobě, použití, odpadu, zabezpečení proti zamrznutí, izolaci obytné nástavby, topení a podobně. Stejně tak i konstrukce plováků by musela být odolná proti zámrazu a tlaku ledu. Zkrátka celoročně obyvatelný hausbót může sice vypadat vzhledově podobně jako ten můj, ale technické řešení musí být diametrálně jiné, aby splnilo náročné požadavky celoročního provozu.

Co vám udělalo v poslední době největší radost?

Když jsem po letech plánování a stavby mohl strávit na hausbótu týden úžasné dovolené se svojí rodinou. Potvrdil jsem si, že vše, co jsem si vysnil, se mi povedlo bezezbytku naplnit a zrealizovat.