Vláda zatím nepovolila zápis dámských jmen bez přechylování do matriky. Diskuse o tomto tématu však trvá.

Ženy mají mít právo výběru

ANO Některé dámy z různých důvodů nechtějí mít jméno končící na „-ová“. V současnosti tuto možnost na úřadě Češky nemají. Pokud slyšíme či čteme známá jména jako Petra Svoboda, Emma Smetana či Eliška Kaplicky, je to na základě výjimky z pravidla. Neexistuje žádný důvod, proč by měl stát trvat na určité formě zápisu do úředních listin. V případě volby nevzniknou žádné další výdaje ani komplikace.