PARDUBICE - Náhodnému svědkovi se podařilo vyfotografovat jízdu mladíka na kolečkových bruslích „zaháknutého“ zezadu za trolejbus.

Adrenalin. Pro bruslaře za pardubickým trolejbusem zábava, řidič však může dostat velkou pokutu. | Foto: archiv

Nebezpečnou zábavu hodnotí zástupce ředitele pardubické městské policie Pavel Čejka jako určitý výstřelek. „Občas se to stane, ale rozhodně to není jev, který by zde byl nějak častý. Za poslední dobu si vůbec nevzpomínám, že bychom obdobný přestupek řešili,“ řekl Deníku Čejka.

Jeho slova potvrzuje i mluvčí dopravního podniku Martin Hodný. „Nějaké zkušenosti s tím sice máme, ale rozhodně se nejedná o masové projevy part či gangů. Když k tomu dojde, je to jen výstřelek jednotlivce,“ uvedl Hodný. Podle něj je pro řidiče trolejbusu velice složité bruslaře odhalit.

„Řidič ho pochopitelně nevidí. Většinou se podobné věci dozvídáme až zpětně od chodců, kteří takovou jízdu sledují z chodníku,“ dodal. „Rozhodně nechceme někoho zranit nebo ohrozit,“ upozorňuje člen Unie in-line bruslařů Jindřich Kovan.

Řidiče trolejbusu však bruslař vystavil nebezpečí tvrdého finančního postihu. „Jezdec na bruslích je brán jako chodec a ten nemá v silničním provozu, co pohledávat. Jedná se o protiprávní jednání, za které hrozí řidiči vozidla pokuta až dva tisíce korun,“ uvedla Petra Srncová z Prezidia Policie ČR.

Na výtku, že si řidič nemusí všimnout riskantního kousku bruslaře, odpověděla, že každý účastník silničního provozu je povinen sledovat, co se děje za jeho vozidlem. Mezi adrenalinové kousky patří i sjíždění eskalátorů v metru, proskakování mezi tramvajovými vozy, nebo jízda za autem na sáňkách.