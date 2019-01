Hradec Králové - Obžalobě z trestných činů úvěrového podvodu, padělání a pozměňování peněz a podvodu čelí od včerejška u Krajského soudu v Hradci Králové Petr Trejbal z Vrchlabí.

Obžalovanému Petru Trejbalovi hrozí až 12 let vězení. | Foto: Deník/Jan Jelínek

Prvního skutku se muž dopustil v květnu roku 2005, kdy si na cizí jméno a s padělaným podpisem vzal úvěr na objednané spotřební zboží. Dohodnuté splátky neplatil, čímž muži, jehož jméno bez jeho vědomí uvedl na smlouvě, způsobil škodu za více než 51 tisíc korun.

Závažnějšího trestného činu se Trejbal dopustil několikanásobným paděláním bezhotovostních platebních příkazů u Komerční banky. Opět na na vrub jiné osoby, tentokrát své známé, která o ničem nevěděla.

Čtyři platební operace proběhly, pátý pokus o podvod odhalil bankovní úředník. Majitelka účtu však přišla o téměř 61 tisíc korun. Další neúspěšný pokus falešného příkazu k úhradě učinil obžalovaný v lednu loňského roku ve vrchlabské pobočce České spořitelny.

Petr Trejbal, který byl v minulosti již trestán, se k podvodům u soudu doznal. Jako hlavní důvod uvedl, že byl vydírán kamarádem, který musel jít do vězení za krádež, a to vinou obžalovaného. Trejbalovi nyní hrozí pět až dvanáct let vězení.