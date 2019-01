Hradec Králové - Ohlédnutí Deníku za největšími soudními případy, které v končícím roce 2007 hýbaly východními Čechami

Bohumil Kulínský se svým obhájcem Tomášem Sokolem (vlevo). | Foto: DENÍK/David Taneček

Obcování s děvčaty, sedminásobná vražda a kšeftování s nebezpečnými odpady. Kauzy, které nejvíc otřásaly v uplynulém roce soudy ve východních Čechách. Ale po pořádku!

Je bývalý sbormistr světoznámého dětského pěveckého sboru Bambini di Praga Bohumil Kulínský pedofil, či nikoliv?

To je otázka, na kterou se dozvíme odpověď nejdříve na konci ledna, kdy bude soudní maraton pokračovat.

Kdyby se měl verdikt určovat podle posledního líčení, které se v budově Krajského soudu v Hradci Králové uskutečnilo před čtrnácti dny, padl by nejspíš rozsudek „nevinen“. Letos by to ostatně bylo už podruhé.

Naposledy se v soudní síni Kulínského zastávali svědkové jeho obhajoby.

„Kdyby se ve sboru něco špatného dělo, určitě by se nám dcera svěřila,“ tvrdili manželé Dvořákovi, jejichž dcera byla členkou sboru od svých čtyř do 17 let. A o vedení Bambini di Praga Dvořákovi hovořili v superlativech. „K dětem přistupovali s úctou, respektem a s vysokými nároky,“ dodal Radomír Dvořák.

Manželé dokonce iniciovali sepsání prohlášení za osvobození Kulínského, které podepsalo přes 600 rodičů.

Jak ostře však tato slova kontrastují s výpověďmi desítek jiných svědků a údajných obětí Kulínského!

„Dozvěděla jsem se od matky, že Bohumil pohlavně zneužil mou tehdy dvanáctiletou sestru. Strkal jí prsty mezi nohy a sahal na přirození,“ vypověděla Kulínského bývalá manželka Margita Losová. Ta chodila do sboru od 11 let a od necelých patnácti měla s Kulínským vážnou známost. Právě na zázákladě jejího trestního oznámení kauza vypukla.

Nedobrovolný sexuální styk pak měla její sestra mít s Kulínským v necelých patnácti letech.

A přidávaly se další matky sboristek. „Byli jsme zděšeni, že naše dcera měla s Kulínským sexuální styk, když měla dvanáct a půl roku. Bylo to na soustředění v Krkonoších,“ řekla matka Kateřiny Ch.

„Myslela jsem, že se mnou chce chodit, byly tam různé náznaky, například mi věnoval zvýšenou pozornost. Velmi mi to tehdy lichotilo,“ uvedla jedna ze sboristek.

Kulínský měl například přesvědčovat dívky, aby s ním chodily nahé do sauny. „Nenutil nás násilím, ale manipuloval s námi. Byl velká autorita a my ho poslouchaly,“ řekla jedna z bývalých sboristek.

„Přece člověk nepůjde do sauny v kulichu,“ oponovala sboristka, která se Kulínského naopak zastávala.

Celkem je Kulínský obžalován ze zneužití 49 sboristek. Hrozí mu až 12 let vězení.

A ještě jeden nekonečný příběh: Fond Trend

Na rozsudek v léta se táhnoucím případu vytunelování investičních fondů Trend a Mercia si musíme počkat nejméně do poloviny příštího roku. Vlastní dokazování viny je u konce, ale hradecký krajský soud ještě čeká na znalecký posudek z oboru ekonomiky. Soud s 11 manažery fondů začal loni v lednu a je nejdéle trvajícím hlavním líčením v historii soudu. Mezi desítkami svědků byli i zakladatelé fondu, hudebníci Michael Kocáb a Martin Kratochvíl. Obžalovaní manažeři vinu odmítají a mnozí se nechávají zastupovat advokáty. Měli fondy poškodit ve výši 1,4 miliardy korun, je to tak jeden z největších případů tunelování v Česku. Trestní spis má asi 20 000 stran.