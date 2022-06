Berounka

Berounka je pro začátečníky i pro rodiny s dětmi asi tou nejlepší volbou. Poklidný tok plzeňskou kotlinou a výhled na zeleň lemující skalní ostrohy potěší romantiky. K občerstvení jsou tu kempy a tábořiště, k návštěvě vás mohou zlákat hrady Křivoklát, Karštejn nebo muzeum Oty Pavla. Trasa Skryje – Roztoky má třináct kilometrů a představuje asi čtyři hodiny plavby.

Znáte vodáckou mluvu?



Ahoj – vodácký pozdrav, kterým se na vodě zdraví všichni bez rozdílu věku, pohlaví i postavení



cvaknout se – obrátit loď dnem vzhůru



kormidlo – ten, který řídí loď a má vždycky pravdu



háček - člen posádky v přední části lodi s minimem práv a maximem povinností



banda - barellist – dolní placatá část pádla



loupák – kámen ve vodě



jazyk - místo nejbezpečnějšího průjezdu v zúženém místě řeky



kontra – záběr vzad proti směru jízdy pro zpomalení nebo zatočení lodi



házečka – záchranný pytlík obsahující plovoucí lano



loďák – nepromokavý lodní pytel

Vltava

Nejdelší česká řeka nabízí krásné přírodní scenérie i mnoho památek, třeba hrad Rožmberk, které cestou můžete navštívit. Začátečníci si tu užijí pohodové jednodenní i vícedenní vodácké úseky. Zkuste třeba trasu Český Krumlov – Zlatá Koruna, která má patnáct kilometrů a zvládnout se dá za čtyři hodiny plavby. Protože patří Vltava mezi vodáky k nejoblíbenějším, v létě si tu klid příliš neužijete.

​

Sázava

Řeka Sázava je oblíbená, užijete si na ní poklidné i živější úseky, nechybí kempy, tábořiště ani vodácké hospůdky. Jednodenní vodácký výlet můžete začít třeba prohlídkou hradu Český Šternberk a pak vyrazit na trasu Český Šternberk – Ledečko, která má devět kilometrů a dál pak pokračovat až do Sázavy, což je celkem jednadvacet kilometrů.

Ohře

Řeka Ohře nabízí řadu zajímavých vodáckých tras, ale i možnost vystoupit u břehu a podívat se třeba na hrad Loket nebo do skalního města Svatošské skály. Trasa, kterou si oblíbili začínající vodáci, má osm kilometrů, vede z Tršic do Nebanic a netrvá déle než dvě hodiny.

Otava

Na Otavě můžete pádlovat jeden nebo i několik dnů. Většina jezů je za běžné vody snadno sjízdná. Ve své horní části je vhodná pro pokročilé vodáky. Začátečníci si mohou zvolit třeba trasu Sušice – Horažďovice, která má šestnáct kilometrů.

Lužnice

V létě klidnější řeka Lužnice bývá vodáky vyhledávána pro své četné jezy a krásnou přírodu jižních Čech. Velmi oblíbený je dvoudenný výlet, úsek mezi městy Tábor a Bechyně. Začátečníci mohou zvolit trasu Suchdol n. Lužnicí – Majdalena, která má jedenáct kilometrů.

Morava

Řeka Morava protéká chráněnou krajinnou oblastí. Zatímco v horní části je řeka vhodná pro zkušenější vodáky, v dolní části se můžete těšit na plavbu jako stvořenou pro výlet a odpočinek. Začátečníci si mohou zvolit pohodovou trasu se dvěma jezy Nové Mlýny – Litovel, která má osm kilometrů.

Dyje

Dyje je velmi rozmanitá řeka a nabízí řadu úseků, které se od sebe dost liší. V úseku pod Krhovicemi jsou meandry, část zvaná Zámecká Dyje, vás provede Lednicko-valtickým areálem s unikátními památkami. Začátečníci mohou zvolit okružní plavbu Lednice - Janohrad – Lednice, kterou zvládnou za pět hodin.

Nebezpečné jezy

Podle dat serveru nebezpecnejezy.cz je v Česku zhruba 150 nebezpečných jezů. U většiny z nich se dá jen těžko odhadnout, při jakém vodním stavu z nich nelze vlastními silami vyplavat. Novela vodního zákona měla pomoci s rychlejší přestavbou jezů na bezpečnější, ale než dojde k jejich rekonstrukci, bude to trvat ještě léta. Proto u nebezpečných jezů nenajíždějte lodí blízko, nekoupejte se pod jezem a neskákejte do jezu kvůli záchraně lidí ani zvířat. Pomoc včetně volání na tísňovou linku vždy zajišťujte ze břehu. Často se totiž stalo, že se tonoucí nakonec z jezu dostal, ale ten, kdo se mu vrhl na pomoc, utonul.

Veslo vs. pádlo

Pádlo nebo veslo? V běžné mluvě se tyhle pojmy často zaměňují, ale rozhodně nejde o synonyma. Pokud jste vodák zelenáč a nechcete, aby se na vás zkušení vodáci dívali s pohrdlivým úsměškem, až budete třeba k raftu shánět vesla, měli byste je znát.

Veslo

S veslem, což je dlouhá tyč na konci se zploštělou částí zvanou list, se vesluje. Je spojené s lodí pomocí krakorce a havlinky. Tímto spojením vzniká páka, takže veslař může dát do záběru větší sílu. Při veslování veslař sedí a vesluje proti směru jízdy. Podle typu lodi může použít buď jedno veslo, jehož konec drží oběma rukama, nebo dvě vesla párová, které ovládá každé jednou rukou. Vesla používají veslaři, potřebovat je budete i při projížďce v pramici.

Pádlo

S pádlem se pádluje. Není nijak připevněno k lodi a drží se volně v ruce. Je mnohem kratší než veslo, aby s ním šlo snáz manipulovat. Na jednom konci tyče, které se říká žerď, má list, na druhém držadlo, kterému se říká hruška. Při pádlování jedna ruka drží hrušku, druhá žerď kousek nad listem. Pádluje se čelem po směru jízdy. Pádlo se může používat v sedě, v pokleku, ve stoje a dá se s ním i kormidlovat. Pádlo používají rekreační vodáci na kajak, kánoe, raft, slalomáři, sjezdaři na divoké vodě nebo sportovní kanoisté. Kajakové pádlo je trochu odlišné, má list na obou koncích, takže umožňuje pádlování střídavě na pravé i levé straně.

Co s sebou na vodu?

Počítejte s tím, že všechny věci se vám musí vejít do vodotěsného barelu nebo loďáku, takže balte jen to nejnutnější. Z oblečení potřebujete plavky, boty do lodi a jedny i na chození, trička, kraťasy, mikinu, dlouhé kalhoty, nepromokavou bundu, spodní prádlo, ponožky a něco na hlavu. Přibalte lahev na vodu, opalovací krém, repelent na komáry, toaletní papír, hygienické potřeby, ručník, sluneční brýle a nejlépe do voděodolného pouzdra pak doklady, mobil, peníze, léky a klíče.

Na přespání v kempu budete potřebovat stan, spacák, baterku, kapesní nůž, provaz na pověšení mokrého oblečení a pokud si chcete vařit sami, pak také plynový vařič s bombou, ešus s příborem a houbičku s trochou jaru na jejich umytí.