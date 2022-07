Právě roušky a respirátory by měly být nedílnou součástí zabalených věcí v kufru či příručním zavazadle na dovolenou do zahraničí. Díky tomu se lze vyhnout nepříjemnostem v podobě jejich rychlého shánění na letišti s rizikem zmeškání letu. „Mohou být vyžadovány nejen v městské hromadné dopravě, ve zdravotnických zařízeních, ale také i třeba na palubě letadla. Vždy je dobré se před cestou informovat přímo u leteckého přepravce,“ vysvětluje výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.

Stejně tak by cestující neměli zapomenout mít nainstalovaný covid pas v chytrém telefonu. Pomocí této aplikace lze jednoduše prokázat takzvanou bezinfekčnost – tedy dokončenou vakcinaci, absolvování PCR či antigenního testu s negativním výsledkem, ale také prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech. I přes všeobecné rozvolňování pravidel cestování totiž některé země při vstupu na jejich území toto stále vyžadují. „Příkladem může být Francie, která nadále uplatňuje covidové podmínky pro vstup. Dalšími zeměmi jsou Egypt, Spojené arabské emiráty či Tunisko,“ podotýká Chaloupková.

Test pro neočkované

Neočkovaní lidé, kteří ani neprodělali nemoc covid-19, se nemusí obávat, že by kvůli náhlému zpřísnění podmínek neodletěli na dovolenou. Jen se budou muset nechat před odletem otestovat. „V praxi jsem se nesetkala s tím, že by některá země náhle omezila vstupní podmínky pouze na očkování. Pokud by se v některé zemi zhoršovala epidemiologická situace, zřejmě by zavedla povinnost prokázání bezinfekčnosti, což lze třemi způsoby. Lidé tak nemusí mít strach vycestovat,“ reaguje Chaloupková.

Celosvětová pandemie koronaviru změnila návyky Čechů při koupi zájezdu. Zatímco v „předcovidových“ dobách jen málokdo řešil storno pojištění zájezdu, v posledních letech se stává nedílnou součástí plánování dovolené. Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven si jej sjednává 48 procent zákazníků. „Pojišťovny dnes nezřídka nabízejí kompletní balíčky pojištění, jejichž součástí jsou i žádaná pojištění,“ sděluje mluvčí České asociace pojištění Veronika Pavlisová.

Rostoucí trend potvrzuje například i ERV Evropská pojišťovna specializující se na cestovní pojištění. „Pojištění storna je v posledních letech téměř nedílnou součástí cestovního pojištění. U ERV Evropské pojišťovny tvoří zhruba třetinu smluv. Poptávka Čechů po něm roste i nyní, kdy si lidé s ohledem na ústup pandemie kupují zájezdy jen několik týdnů před odjezdem. Před pandemií se storno nejvíce prodávalo k first-minute zájezdům,“ dodává manažer marketingu a komunikace pojišťovny Vlastimil Divoký.

Informace o platných protiepidemiologických pravidlech v jednotlivých zemích poskytuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR na svých webových stránkách. K dispozici je i ministerské Informační centrum. Zavolat na linku 222 264 222 je možné vždy od pondělí do pátku v čase od 8 do 16 hodin.

Bulharsko

Vstup do země: Není nutné prokazovat bezinfekčnost.

Podmínky na místě: Žádné.

Egypt

Vstup do země: Není nutné prokazovat bezinfekčnost.

Podmínky na místě: Žádné.

Francie

Vstup do země: Je nutné prokázat bezinfekčnost. Jednou z možností je negativní PCR test (ne starší více než 72 hodin), nebo antigenní test (starý maximálně 48 hodin). Další je potvrzení o provedeném očkování (evropský očkovací certifikát má maximální platnost devět měsíců od podání poslední dávky základního očkování, aplikace posilující, tedy třetí dávky, má platnost neomezenou. Poslední možností je předložení dokumentu o prodělání nemoci v uplynulých šesti měsících. Prokázat bezinfekčnost musí i děti od 12 let.

Podmínky na místě: Doporučuje se nošení roušky v dopravě a uzavřených prostorech.

Chorvatsko

Vstup do země: Není nutné prokazovat bezinfekčnost.

Podmínky na místě: Nosit roušku či respirátor je povinné ve všech zdravotnických zařízeních a ve všech zařízeních sociální péče.

Itálie

Vstup do země: Není nutné prokazovat bezinfekčnost.

Podmínky na místě: Povinné používání respirátorů typu FFP2 ve veřejných dopravních prostředcích (letadla, trajekty, vlaky, autobusy, MHD) zůstává v platnosti do září 2022.

Rakousko

Vstup do země: Není nutné prokazovat bezinfekčnost.

Podmínky na místě: Povinnost nosit respirátory platí pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory. Ve Vídni musí mít lidé respirátor nasazený i při návštěvě lékárny v hromadné dopravě.

Řecko

Vstup do země: Není nutné prokazovat bezinfekčnost.

Podmínky na místě: Na celém území Řecka nadále zůstává povinný respirátor, popřípadě dvojitá chirurgická rouška v městské hromadné dopravě, v taxíku, ve vnitřních prostorách lodí, ve všech zdravotnických zařízení a i v lékárnách.

Slovensko

Vstup do země: Není nutné prokazovat bezinfekčnost.

Podmínky na místě: Povinnost nošení roušek a respirátorů platí jen v sociálních a zdravotnických zařízeních.

Spojené arabské emiráty

Vstup do země: Cestující z Česka jsou ještě před odletem u check-in povinni prokázat bezinfekčnost – národním certifikátem s QR kódem (digitální certifikát EU Covid) o dokončeném očkování uznávanou vakcínou WHO anebo Spojených arabských emirátů. Prokázat se lze i negativním PCR testem, který nesmí být starší více než 48 hodin a musí obsahovat QR kód. Další varianta je předložení certifikátu s QR kódem o prodělané nemoci covid-19 s podmínkou, že mezi dnem příjezdu a dnem zotavení uběhl maximálně jeden měsíc. Po příletu do Dubaje mohou být cestující vyzváni k podstoupení bezplatného PCR testu v prostorách letiště. Po příletu na letiště Sharjah anebo letiště Ras Al Khaimah (charterové lety z ČR) je postup jako při příletu do Dubaje.

Podmínky na místě: Očkovaní lidé se při vstupu na veřejná místa prokazují digitálním certifikátem, neočkovaní lidé či ti s prodělanou nemocí musí předkládat negativní PCR test. Na území platí ve vnitřních veřejných prostorách striktní povinnost nosit roušky a dodržovat rozestupy. Za porušení hrozí pokuta v přepočtu až 18 tisíc korun. Povinnost nošení roušek se vztahuje i na děti od tří let.

Španělsko (včetně Kanárských ostrovů)

Vstup do země: Není nutné prokazovat bezinfekčnost.

Podmínky na místě: Žádné.

Tunisko

Vstup do země: Neočkovaní cestující (18 let a výše), nebo ti s nedokončenou vakcinací musí předložit negativní PCR test obsahující QR kód ne starší 48 hodin či antigenní test ne starší 24 hodin. Očkovaní se prokazují potvrzením či certifikátem s QR kódem. Lidé, kteří prodělali onemocnění, ale nemají potvrzení o ukončené vakcinaci, se musí prokazovat PCR či antigenním testem.

Podmínky na místě: Při vstupu do veřejných prostor je nutné prokázat bezinfekčnost. V zemi platí povinnost nosit roušku na veřejných místech

Turecko

Vstup do země: Není nutné prokazovat bezinfekčnost.

Podmínky na místě: Nošení roušek na veřejných místech, uvnitř nemocnic či veřejné dopravě. Doporučuje se dodržovat i rozestup.

Zdroj: Rozcestník Ministerstva zahraničních věcí ČR