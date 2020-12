Zdroj: DeníkKolik balíčků za den rozveze? "Jak kdy, dnes mám asi 115 nebo 120 balíků. Je toho víc, ale jak jsou teď už otevřené obchody, tak se to trošku snížilo," dodává, rychle nasedá do dodávky, aby dorazil na další adresu - v Kostelci nad Orlicí. Jen o něco málo později dodávku zásilkové služby potkávám znovu, tentokrát míří ve směru na Potštejn.

I pracovníci jiných zásilkových služeb poslední týdny zažívají hodně hektické dny.

"Momentálně máme nasazeny všechny kapacity na zvládnutí stávajících objemů zásilek. Letos odbavujeme dvakrát tolik balíků směřujících z e-shopů než loni touto dobou. Přesto se nám daří většinu z nich doručovat do druhého dne. Je pro nás samozřejmě kapacitně a časově náročné přizpůsobovat se neustále se měnícím vládním nařízením. Nikdy nevíme, co přijde druhý den. Troufám si ale říci, že vše zatím zvládáme díky skvělému týmu lidí a jejich nasazení, které nemá obdoby," říká Petr Horák, generální ředitel PPL CZ s.r.o.

Aby zvládla vánoční objem zásilek, společnost standardně nabírá stovky sezonních pracovníků navíc.

"Letos je jich samozřejmě více. Většinu zásilek se nám daří doručovat do druhého dne. V současné době většinu zásilek doručujeme do druhého dne, a to v 85 až 90 procentech dle aktuálního vytížení sítě. Menší část pak se zpožděním o jeden až tři dny z důvodu extrémního nárůstu akcí Black Friday v kombinaci s nedávno uzavřenými obchody a přicházejícími Vánocemi," vysvětluje Petr Horák.

Řidiči doráží na směnu v brzkých ranních hodinách, konec směny pak ovlivňuje nejen čas nástupu, ale také počet balíků, které jsou v daný den určené na rozvoz. A kolik denně najedou?

"Může se jednat o 150 kilometrů a v případě odlehlých venkovských lokalit až 300 kilometrů. S tím logicky souvisí i počet zásilek, který se nyní před Vánoci pohybuje okolo 120 až 200. Veškeré nasazení řidičů se však snažíme kompenzovat, jak jen to jde, a jejich práci jim maximálně ulehčit a zpříjemnit. Snažíme se, aby zásilky měli již předvyložené a využít také mohou nový plánovač tras, který jim poradí ideální cestu. Kromě výkonnostních odměn se je snažíme potěšit i maličkostmi, jakou jsou třeba nejrůznější svačinky nebo pozornosti," dodává Petr Horák.