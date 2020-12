Jak jste prožíval říjnové a listopadové dny, kdy koronavir opět udeřil?

Stanislav Plíšek: Klinika infekčních nemocí jako jedno z klíčových „covidových“ pracovišť FN Hradec Králové byla v tomto období vystavena enormní zátěži. Všechna oddělení kliniky byla vyčleněna pouze pro covid-19 pozitivní pacienty, kteří potřebovali hospitalizaci z důvodu akutního zhoršení zdravotního stavu. Vzhledem k tomu, že jsme se starali o tyto nemocné již od března, tak jsme získali řadu zkušeností, a to nejen medicínských. Ale i přes nastavené diagnostické a terapeutické postupy, logistiku provozu a vyškolený personál jsme zvládali nápor přísunu pacientů, nezřídka ve velmi vážném stavu, s velkým úsilím.

Kdy byla situace vůbec nejhorší a kdy vám bylo takříkajíc ouvej?

Jaroslav Kapla: V tom nejvypjatějším období byly dny, kdy vozidla Zdravotnické záchranné služby přivážela doslova jednoho pacienta za druhým. V této fázi jsme byli nuceni zprovoznit i záložní lůžkovou kapacitu v provizorních podmínkách naší nejstarší části budovy z třicátých let 20. století. Z lidského hlediska však bylo pro nás všechny nejtěžší vyrovnat se se skutečností, že celé oddělení je plné nemocných, kteří jsou v horečkách, jsou dušní a vy pro ně nemáte jednoznačně účinný lék. A zdaleka se nejednalo jen o pacienty ve vysokém věku a s mnoha přidruženými chorobami. Navíc infekční lékařství je oborem, v kterém jsou lékaři zvyklí pacienty uzdravovat, nikoli oznamovat příbuzným úmrtí jejich blízkého.

Byl to i nápor na personál. Kdo a jak vám pomáhal zvládat nápor epidemie?

Jaroslav Kapla: Provoz kliniky v této situaci vyžadoval významné personální posílení jak nelékařského, tak i lékařského personálu. Vedení Fakultní nemocnice nám v tomto ohledu vyšlo velmi vstříc a veškeré naše personální požadavky vyslyšelo. Nicméně si myslím, že v takto extrémní situaci bylo nejdůležitější, že všichni na klinice pracovali a pracují jako tým. Je obdivuhodné s jakým nasazením, ochotou a profesionalitou kolektiv našich sestřiček, lékařů, sanitářů k práci v těchto velmi náročných podmínkách přistupuje. Na práci v ochranných pomůckách jsme byli zvyklí, ale trávit hodiny v neprodyšných oblecích, respirátorech, zamlžených brýlích, které vám dělají otlaky na obličeji, to vše vyžaduje velké nasazení a sebezapření. Jsem rád, že mohu touto cestou svým spolupracovníkům na klinice vyslovit obrovský dík a uznání.

Co vám, jako přednostovi kliniky, covid vzal? A co naopak dal? Dá se na krizové situaci najít i něco pozitivního?

Stanislav Plíšek: V souvislosti s tím, jak pandémie covid-19 zasáhla více či méně do životů každého z nás, tak si nejsem zcela jist, zda mi covid něco vzal, ale povím vám co mi dal. Dal mi ujištění, že mí spolupracovníci i takovýchto extrémně náročných pracovních podmínkách jsou připraveni a schopni poskytovat kvalitní péči pacientům s tímto zákeřným onemocněním.