Minulý víkend 2 a 3 prosince se nesl ve znamení začínajícího adventu. V sobotu opět ožil Šrámkův statek v Pileticích. Této krásné akce se zúčastnily mimo jiné i členky Spolku lidové tvorby HK.

Z adventu v Dohalicích. | Foto: Ľubica Gembalová a Monika Doležalová

Pro návštěvníky byly připraveny dole v přízemí pekařky, které pekly tradiční makové buchtičky máčené v sirobu a obalené v perníku. Mňam, taková krajová specialita. Také upekly voňavý chléb. V prvním patře této krásné roubenky jste mohli navštívit uměleckého řezbáře pana Karla Lhotáka se svými výrobky a děti si mohly u něj něco vyřezat. Obě komůrky obsadily členky Spolku lidové tvorby HK, u kterých si děti mohly malovat, vyrábět a zkoušet staré řemeslo paličkování. Byly připraveny pohádky loutkoherečky paní Holasové, atmosféru zpestřil dětský folklorní soubor Červánek a nadšenci z Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o.

Návštěvníci si mohli prohlédnout celý areál statku, fotografie mapující život na vsi v přelomu 18. a 19. století a různé nářadí a předměty, které používali naši předci.

Advent v Sadové a Dohalicích

My členky jsme pokračovaly do nedaleké obce Sadová, kde jsme se opět prezentovaly svými výrobky. Atmosféra i tady byla skvělá, místní občanky nabízely své vánoční dekorace, cukroví a jiné dobroty. Podával se svařák, čaj, párky v rohlíku i pečené.

V tento začínající adventní čas jsme se všichni přesunuli do obce Dohalice, kde jsme my, "včelaři ZOV Dohalice" zakončili tento krásný den. Počasí bylo mrazivé, pravé, vánoční, které nepamatujeme již několik let. Tak naši včelaři nabízeli výbornou horkou medovinu a med. Stánků tady bylo dost na takovou obec. Každý si přišel na své. Místní ženy ze zastupitelstva a Spolek občanek Dohalic ( SODO) napekly výborné cukroví. Vařil se tady grog, svařené víno, různé alko i nealko horké mošty, klobásy, děti z místní školy tady měly i prodejní dílničku a i tady byly v nabídce vánoční dekorace. K výborné náladě nám zahráli a zazpívali amatérští hudebníci místní i z okolní vesnic.

Celá akce byla zakončena rozsvícením vánočního stromu. Někteří ještě pokračovali, aby se zahřáli v místní hospůdce U Jonešů.

Vánoční poutákZdroj: Redakce

