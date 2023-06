/POZVÁNKA/ Hradecký Akademický filmový klub uvede experimentální dokument á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN. Promítát se bude 29. května ve Velkém sále Bio Central. Snímek reflektuje největší masovou sebevraždu moderní historie.

Experimentální dokument á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN se promítá 29. května ve velkém sále kina Bio Central. | Foto: AFK

V úterý 25. dubna jsme se společně sešli v kině Bio Central, zhlédli jsme film o krásách všedně obyčejného života a jeho neobyčejnosti a pak si četli poezii. Paterson od Jima Jarmusche byl jako vždy hřejivý, následné čtení různorodé. A i touto cestou děkujeme všem básníkům a básnířkám, kteří se o svoji tvorbu podělili. Jmenovitě a v pořadí výstupů: Panu doktoru Ivu Harákovi, Kláře Soukupové, Františkovi Václavíkovi, Natálii Nývltové, Kryštofovi Panuškovi, Aničce Fliegerové a v neposlední řadě panu docentu Hojdovi.

VIDEO: Jako za starých časů. Do železničního muzea se lidé svezli parním vlakem

Večer to byl krásný a užitý, a i proto pro vás už chystáme další promítání! Tentokrát to však bude na trochu vážnější notu. Promítat se totiž bude experimentální dokument á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN, který 29. května ve velkém sále kina Bio Central bude reflektovat největší masovou sebevraždu moderní historie na základě dochované magnetofonové pásky uchovávající tuto tragickou událost. Experimentální částí dokumentu je představení hlavních protagonistů prostřednictvím dětských herců a hereček, kteří jsou vedeni mladíkem, který v průběhu filmu stárne o 7 let do onoho charismatického vůdce Chrámu lidu.

á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN

29. května od 20 hodin

kino Bio Central v Hradci Králové

Mimo svoji nestandardní formu se dokument pyšní oceněním z festivalu MFDF Ji.Hlava, kde se o něm mluvilo jako o nejlepším filmu, který se dá letos vidět. Ale také jako o filmu se silnou autorskou vizí, která na české scéně posouvá možnost dokumentárního jazyka a také jako o jednom z formálně nejpodnětnějším a nejdráždivějších filmů roku. A v neposlední řadě také jako o filmu, který jsme ve filmografickém světě zatím neměli šanci potkat.

FOTO, VIDEO: Prodej, kup, vyměň - hradecké Nábleší dává věcem druhý život

A proč přijít na takový film zrovna na naše promítání do kina Bio Central? Protože film je tak výjimečným dílem, že jinde, než v kinech ho neuvidíte. Producent filmu Radim Procházka totiž rozhodl, že film po své premiéře a klasickém promítacím cyklu nebude distribuován do televize, ani na VOD a ani prostřednictvím nosičů na domácí sledování. Důvodem k tomuto razantnímu rozhodnutí je snaha divákovi/divačce dokument představit v prostředí, pro které byl vytvořen, tedy v kině. Dalším lákadlem je setkání se s režisérem a scénáristou dokumentu, Janem Buštou, který nás 29.5. v Bio Central navštíví a zodpoví nám naše otázky!

Hradečtí senioři hráli šachy v Olomouci. S místním klubem se utkali už potřetí

Zapište si tedy poslední pondělí v květnu do kalendářů a ve 20 hodin se potkáme ve velkém promítacím sále v našem nejoblíbenějším kině v Hradci Králové. Vstupné je pro studenty a seniory zdarma, jinak platí běžná cena 150 korun.

Jako vždy se na vás již těšíme a již žhavíme bulvy u promítaček! Váš tým AFK.