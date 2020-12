Vyzpovídali jsme paní Kateřinu Slovíkovou, majitelku baletního studia pro děti i dospělé, jak se jí se studiem daří a na co se můžeme společně těšit v tomto roce.

Paní Kateřino založila jste baletní studio pro malé, větší děti, ale i dospělé. Jak Vás to napadlo? Byl to Váš sen, či životní plán?

Začala jsem s tancem v deseti letech. Postupem času jsem se dostala na konzervatoř v Rusku, ale shodou okolností jsme se museli přestěhovat do Čech. Zjistila jsem postupem času, že bez tance nemůžu být, a proto se mi podařilo založit menší, baletní studio v Nové Pace, které mi umožnilo vyvíjet se dál až sem do Hradce, kde se mi plní sen a plníme sen i našim dětem.

To je krásně řečeno, je vidět, že jste si šla za svým snem a nenechala se odradit. Co to obnáší vést baletní školu? Hlavně nyní, v této omezené době.

Žiji v Hradci už přes 6 let a když jsem viděla volný prostor na Benešové třídě, hned jsme si ho s mým kolegou pronajali. Měla jsem v životě obrovské štěstí, protože jsem měla vedle sebe anděla, který mi se vším pomáhal, podporoval mě a realizoval mi mé sny. Jsem za to neuvěřitelně vděčná. Trvalo tři roky, než studio začalo plně fungovat. Pomohla mi v tom také má choreografka a učitelka tance Kája, která studio plně rozsvítila. Nyní máme momentálně zavřeno, ale vyučujeme tanec přes online hodiny a denně nám přichází emaily od rodičů, že se děti na naše hodiny velmi těší. Máme neuvěřitelnou podporu od rodičů, takže i to nás nějakým způsobem podporuje.

Co čeká děti, kteří jsou ve vaší škole? Slyšela jsem, že chystáte představení se jménem „Z pohádky do pohádky“. Kdy se můžeme těšit na premiéru?

Všechny děti se mohou účastnit našeho představení, a dokonce některé děti dostanou i dvě role. Snažíme se věnovat všem dětem a zapojovat je. Premiéru máme slíbenou zatím na 12. května v městské knihovně Hradce Králové, pokud se situace nezmění a představení budeme hrát dokonce dvakrát, protože je o to obrovský zájem. Lístky se dají zakoupit přímo na místě. Dlouho jsme trénovali, dospělí se snažili, děti se snažily a já doufám, že se představení našim spoluobčanům bude líbit.

Já si rezervuji lístky do první řady. Vyučujete jak děti, tak dospělé. Jak vypadají Vaše hodiny? Zaměřujete se spíše na zábavu, nebo na pilnou práci?

Určitě nenutíme děti stát na špičkách hned po prvních hodinách a nebereme nohy za účelem většího rozsahu, jsme lidi a chceme, aby děti naše hodiny bavily. Protahujeme se, učíme se hýbat, učíme se, jak cvičit doma, trénujeme na představení a všechno můžou rodiče sledovat z pohodlí našeho sezení přímo ve studiu. Záleží na dítěti, kdy bude moct v týdnu chodit, respektujeme ostatní kroužky dětí a rodiče můžou rozhodnout jaký dny bude jejich dcera či syn chodit. Máme tanečnici Leničku, která se rozhodla před třemi lety začít tancovat, dělat něco, co jí pomůže uvolnit se po práci a dnes je na úrovni profesionální baletní tanečnice. Chodí ve svém libovolném čase, ale u dětí si potrpíme na pilnou docházku. S baletem se učí i disciplína a koncentrace, což je podle mě velmi důležité i do života.

Věnujete se kromě tance a výuce dětí ještě něčemu jinému, co Vám přináší radost?

Ano nově teď pracuji kromě studia v domově důchodců. Musím říct, že je to velmi náročná práce jak psychicky, tak fyzicky, ale přes to velmi krásná. Starat se o staré lidi by nemělo být povoláním, ale součástí život každého člověka. Mimo to šiji pro všechny naše děti kostýmy na představení a soutěže bez jakékoliv finanční podpory.

Spousta rodičů má jistě v plánu své děti učit tanci. Na co se můžou do budoucna těšit, pokud by se rozhodli zapsat své dítě na Vaše lekce?

Zkoušíme nové styly jako Contemporary a chystáme se i na výuku Jazzu. Samozřejmě představení chystáme a vymýšlíme každý rok. Snažíme se naše studenty učit pokaždé novým choreografiím. Rádi mezi nás přivítáme nové tanečnice nebo tanečníky, ať už jde o dospělé či děti. Těšíme se na Vás.

Rozhovor s paní Jekateřinou Slovíkovou byl pro mě velmi záživný a měla jsem možnost mluvit i s učitelkou tance Karolínou Samkovou. Paní Kateřina je velice srdečná, laskavá a přátelská osoba a věřím, že své studio vede způsobem, jako je ona sama. Pokud byste měli zájem o hodiny tance volejte na číslo 608 040 650.

Vedoucí rozhovoru Radka Balvínová Vavrušková, Hradec Králové