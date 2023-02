„S Luckou nás pojí dlouholeté pevné přátelství, ale i na 450 koncertů, které jsme společně odzpívali, z toho byla určitě polovina charitativních. Lucie je nejen úžasnou zpěvačkou, ale i silnou, vtipnou, citlivou a empatickou osobností. Rádi otevíráme našim zpěvákům cestu k různým hudebním žánrům, a proto je přirozené, že jeden den zpíváme popovou hudbu, pochopitelně v náročné čtyřhlasé úpravě, a o dva dny později třeba dílo barokní s filharmonií,“ říká ředitel Boni pueri Pavel Horák.

„Naše společné koncerty jsou vždycky plné krásných emocí. Zpívat s těmito úžasnými kluky je něco úchvatného, máte v Hradci poklad, který si občas ráda půjčím. Jsem pyšná na to, že s kluky mohu stát na jevišti,“ dodala Lucie.

Galakoncert Boni pueri s Lucií Bílou v hradeckém Aldisu. Foto: archiv Boni pueriZdroj: archiv Boni pueri

V loňském roce absolvovali hradečtí chlapci s Českou slavicí podzimní i vánoční turné po České a Slovenské republice, kam si odskočili mezi turné po Chorvatsku, koncerty v Bruselu, ve Vídni a v Sofii. Natočili také společně nový videoklip, který se do dnešního dne dočkal jen na youtube 720 000 zhlédnutí. Toto významné výročí neslavili jen koncertní sestavy Boni pueri, ale přizvaly i stovku mladších kamarádů z přípravných oddělení, nejmladšímu Pueráčkovi byly pouhé tři roky. Další z dojemných momentů slavnostního koncertu přišel s prvními tóny skladby Pie Jesu A. L. Webbera, kterou zpívá Lucii Bílá s chlapeckým sólistou.

„Myšlenka pozvat na pódium zpěváka, dnes už mladého úspěšného muže, který tuto skladbu v roce 1998 s velkým úspěchem zpíval s Lucií v televizním přenosu Miss tisíciletí, se rozrostla do několika desítek mladých mužů, našich absolventů, kteří se na chvíli vrátili zpět do dětství a s nadšením si námi a Luckou zazpívali. Ten televizní pořad patřil k nejsledovanějším v historii České televize, s podobnými čísly jako přílet našich zlatých hokejistů z Nagana,“ usmívá se ředitel sboru Pavel Horák.

Společné skladby, stejně jako na turné, doprovodil vynikající muzikant, hudební skladatel a klavírista Petr Malásek. Posluchači si mohli vychutnat Most přes minulost, Desatero či Jsi můj pán. Samý závěr koncertu, kdy na pódiu stály tři stovky účinkujících, patřil uvolněné skladbě Dobrý kafe, kterou spontánně, za ohromného potlesku, zpíval snad celý sál.

„Galakoncert měl neopakovatelnou atmosféru. Jsem na celý tým Boni pueri hrdý a moc našim sbormistrům, klavíristům i všem kantorům děkuji. S Lucií a Petrem Maláskem jsme se domluvili na ratifikaci naší smlouvy na dalších pětadvacet let,“ směje se Pavel Horák.

Uvolněná přátelská atmosféra se přenesla i na společenské setkání s hosty, kde se nejen vzpomínalo, ale především se to hemžilo nápady pro další koncertní sezóny.

„Jsme hrdí na koncerty ve Vídni v Katedrále sv. Štěpána a v Karlskirche, kde jsme dokonce získali rezidenci a kam se v tomto roce minimálně pětkrát vrátíme. Rezidence ve Vídni je v historii Boni pueri ohromným úspěchem. Dirigentem bude pan Marek Štilec, garant našich muzikologických projektů. Jsme nadšeni z prestižní nabídky do Ománu, kde bychom měli na jaře vystoupit v dechberoucím sále Royal Opera House. V červnu odlétáme do Libanonu, kromě koncertů s předními hudebními osobnostmi budeme zpívat i pro Americkou univerzitu. Omán i Libanon výrazně rozšíří naše cestovatelské portfolio, nikdy jsme tu ještě nekoncertovali a pro kluky to jistě bude i dobrodružná cesta. V závěru letošního roku bychom se opět měli vrátit do našeho milovaného Japonska, do země, která nám už připravila tolik krásných a inspirativních turné i cestovatelských zážitků,“ říká Pavel Horák, který stojí včele Boni pueri již dlouhých 26 let. Za jeho vedení absolvovali Boni pueri stovku koncertních turné a zájezdů po Evropě, devět po Severní Americe a šestadvacet po Asii. V loňském roce převzali hradečtí chlapci v Bruselu titul Kulturních velvyslanců sborové federace při Evropské unii.

Hana Musílková