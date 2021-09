Do nové sezóny 2021/2022 vstupuje Divadlo Drak i s obměnou barevnosti v rámci své vizuální identity. Signifikantní oranžovou vystřídá světle modrá.

Poslední, v pořadí třetí, premiérou sezóny pak bude Antigona v režii Jakuba Vašíčka a dramaturgii Tomáše Jarkovského. Tato autorská inscenace opírající se o motivy Sofoklovy antické tragédie bude věnována divákům od 13 let a naváže tak na předchozí úspěšnou Cestu. „Drakovská Antigona představí mladým divákům titulní hrdinku jako jejich vrstevnici, která se shodou řady okolností ocitla v naprosto mezní situaci. Společnost prodělává hlubokou krizi, rodina je v rozkladu a mladá hrdinka na prahu dospělosti čelí absurdnímu příkazu. Jak s ním naloží? Aby se mohla rozhodnout, nezbývá jí než nejdřív revidovat svůj vztah k autoritám, k rodičům, ke světu, a nakonec i k sobě samé,“ popisuje dramaturgicko-režijní záměr Jakub Vašíček. Inscenace vznikne v koprodukci s Městskými divadly pražskými a bude pravidelně reprízovaná v Divadla Drak a v pražském Divadle Komedie. Hradecká premiéra je plánována na květen a pražská na červen 2021.

Na jaře 2022 přivítá Drak hostujícího režiséra Filipa Homolu, jehož domovskou scénou je Naivní divadlo Liberec, kde působí jako herec, režisér a autor hudby. Ten spolu se scénografem Robertem Smolíkem připravuje inscenaci pro děti a mládež od 9 let na motivy knihy Expedice: Můj milostný příběh švédské autorky Bei Uusmy. Inscenace se vydává po stopách expedice inženýra Andréeho z roku 1897, která se neúspěšně pokusila dobýt severní pól s pomocí horkovzdušného balonu. „Tento dobrodružný příběh s tragikomickým nádechem se tvůrcům stal inspirací pro vznik konceptu založeném na výrazné vizualitě kombinující prvky klauniády s obrazivostí loutkového a objektového divadla,“ přibližuje dramaturg Tomáš Jarkovský. Premiéra inscenace proběhne 26. 2. 2022 na Hlavní scéně Divadla Drak.

„V inscenaci Slož si zkoumáme a odhalujeme co to vlastně hudba je a jak vzniká. Proč některé zvuky jednou vnímáme jen jako ruch nebo šum, zatímco jindy se zničehonic začnou stávat hudbou… Chceme malé diváky provést cestou od prvního nádechu po první koncert, od nechtěného slyšení, přes soustředěné posluchačství, ke zvukové nápodobě (reprodukci), tvorbě (produkci) až ke vzájemné spolupráci (koprodukci). Na začátku naší cesty nebude nic než zmatek, ale na konci nás čeká společná skladba, živý koncert, divadelní obraz hudby,“ prozrazuje dramaturgické-režijní koncept Karel Kratochvíl, jeden z autorů inscenace. V inscenaci se představí výhradně dámská část souboru, diváci se tak mohou těšit na Petru Cicákovou, Barbaru Jarkovskou Humel, Pavlu Lustykovou a Editu Valáškovou. Premiéra je naplánována na 6. 11. 2021 ve Studiu Divadla Drak.

