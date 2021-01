V nedlouhém období, kdy mohla být divadla otevřena, se nám podařilo odpremiérovat dvě nové inscenace. První z nich byla maňásková steampunková groteska na motivy klasické pohádky Šípková Růženka. Té se již podařilo sklidit první vavříny i na mezinárodní divadelní scéně, kdy na festivalu divadla pro děti v bosenské Banja Luce získal režisér Jakub Vašíček cenu za nejlepší režii.

Druhou pak byla inscenace Do hajan! primárně určená dětem do tří let. Ta vznikla pod taktovkou hostující režisérky Veroniky Poldauf Riedlbauchové, která čerpala inspiraci při práci na ní ze svých zkušeností s fyzickým divadlem, ale i z důkladné znalosti dětského publika a vytvořila spolu se svým tvůrčím týmem nonverbální poetickou pohybovou klaunerii.

Další úspěch v zahraničí zaznamenala inscenace A na noze pevnina, která v září 2020 vycestovala na festival do Černé Hory.

V červnu proběhla v plenéru před divadlem vernisáž několika venkovních interaktivních objektů a herních prvků. Expozici plánujeme v dalších letech doplňovat a rozšiřovat a vytvořit tak před Drakem pro rodiny s dětmi atraktivní prostor, kde mohou trávit volné chvíle.

Spolu s Klicperovým divadlem a kulturní neziskovou organizací kontrapunkt z. ú. jsme na konci června uspořádali třídenní verzi festivalu Divadlo evropských regionů a Open Air Program – Letos jinak.

V letních měsících se mohli malí i velcí návštěvníci vydat v prostorách Labyrintu Divadla Drak i v jeho okolí na dobrodružnou výpravu Za Příběhem Draku, která navazuje na výstavu mapující historii Divadla Drak Příběh Draku 1958 - 2018.

Začátkem září proběhlo v prostorách Studia Divadla Drak setkání stipendistů programu MenArt Nadačního fondu Magdaleny Kožené, který se zaměřuje jak na vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů tak na inspiraci a podporu pedagogů, kteří se jejich výuce věnují. Mladí divadelníci zde pracovali pod vedením lektorky MgA. Dominiky Špalkové.

V září proběhl venku před Drakem benefiční Den pro zavěšenou vstupenku na podporu sociálního projektu, který odstartoval v říjnu 2017 v brněnském divadle Polárka a do něhož se zapojilo i naše divadlo. Jeho cílem je umožnit dětem ze sociálně slabých rodin získat stejné kulturní zážitky jako mají jejich vrstevníci.

I v tomto roce se stalo Divadlo Drak na šest dnů experimentálním klinickým pracovištěm pro studenty Katedry výchovné dramatiky DAMU. Společný projekt Draku a DAMU KLINIKA již třetím rokem propojuje školní výuku s reálnou divadelní praxí.

Na konci roku proběhla na Hlavní scéně týdenní rezidence pražského Studia Damúza s připravovanou inscenací Ronja, dcera loupežníka v režii Filipa Jeviče.

Mile nás překvapila i další ocenění. Miřenka Čechová a Dominika Špalková získaly za inscenaci

Zeď aneb jak jsem vyrůstal za železnou oponou Výroční cenu města Hradec Králové „Hradeckou múzu“.

Radost nám udělaly i širší nominace na divadelní Cenu Thálie za rok 2019 v kategorii Loutkového divadla pro Jazmínu Piktorovou a Milana Hajna za inscenaci Zeď aneb jak jsem vyrůstal za železnou oponou a Dominika Linku za inscenaci Cesta.

Po celou dobu uzavření divadel pro veřejnost jsme byli aktivní i v on-line prostoru. Pro širokou veřejnost i pedagogy vznikl v březnu 2020 projekt DRAK NA DOMA, který jsme pravidelně uveřejňovali na webu a sociálních sítích. Fanoušci zde našli jak záznamy vybraných inscenací, tak četbu na pokračování, výtvarné ateliéry na doma, tutoriál Divadlo Doma nebo projekt věnovaný divadelním profesím SRDCEM DRAK.

V prosinci jsme pro všechny naše fanoušky otevřeli na stránkách divadla nový e-shop a v Labyrintu Divadla Drak jsme instalovali výstavu Trojhlas, věnovanou loutkové animaci. Tu jsme doplnili o interaktivní Dračí animační hernu, kde si budou moci návštěvníci vyzkoušet některé animační techniky a optické hračky na vlastní kůži. Výstava s animační hernou bude v Labyrintu k vidění do konce srpna a bude doplněn bohatým doprovodným programem.

Jako poděkování a dárek pro všechny naše diváky jsme před Vánoci natočili filmovou verzi oblíbené inscenace Vyšla hvězda nad Betlémem. Tu si mohli během vánočních svátků diváci pustit v daných termínech na Youtube kanálu Draku.

Rok 2020 je za námi, ale divadelní sezóna pro nás zdaleka nekončí

Od ledna 2021 začínáme zkoušet novou inscenaci Kašparův zvěřinec, která bude prvním jarním titulem sezóny. Loutková ferie, která čerpá inspiraci z klasických bajek, vzniká na motivy autorské předlohy Blanky Josephové Luňákové, dlouholeté členky plzeňského divadla Alfa, která se ujala i její režie.

Čtvrtou a poslední premiérou sezóny pak bude autorská inscenace Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka na motivy vědeckofantastického dramatu R.U.R. Karla Čapka, které mělo před sto lety v Hradci Králové světovou premiéru.

Inscenace je součástí čapkovského projektu spolu s interaktivní výstavou věnovanou dalším Čapkovým dystopickým dílům jako je Továrna na absolutno, Krakatit, Válka s mloky, Věc Makropulos či Bílá nemoc. Výstavu plánujeme otevřít na podzim 2021 v prostorách Labyrintu.

Děkujeme všem našim kolegům, spolupracovníkům, partnerům, divákům a návštěvníkům za zájem, podporu a že jste u toho byli s námi!

