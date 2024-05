Poslední květnový víkend se konalo 31. mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu velkých formací pom pom v Karviné, kde bojovaly hradecké Cheeky Cheerky hned ve čtyřech věkových kategoriích. Nejúspěšnějším týmem se stala nejstarší děvčata ve věku od 15 do 26 let.

Děvčata z Cheeky Cheerky ve věku od 15 do 26 let do Karviné jely s ambicemi obhájit loňský titul mistryň České republiky, což se jim také povedlo. V konkurenci osmi týmů za sebou nechaly domácí mažoretky z Karviné, a staly se tak podruhé v řadě mistryněmi České republiky.

Mladší členky taneční skupiny v juniorské kategorii (12 až 14 let) braly krásné druhé místo a v kategorii kadet (8 až 11 let) si vytancovaly páté místo. Posledními reprezentantkami skupiny byly nejmladší svěřenkyně ve věku od 5 do 8 let, které získaly krásné stříbrné umístění.

Mažoretky z Hradce Králové zaznamenaly úspěch i na mistrovství České republiky malých formací v mažoretkovém sportu v Praze. Nejúspěšnější formací hradecké výpravy se stala děvčata ve věku 12 až 14 let, která získala titul mistryň České republiky.

Pomyslný vrchol „domácí“ sezony se povedl na výbornou a Cheeky Cheerky se nyní chystají reprezentovat na polském mistrovství Evropy, které proběhne v červnu ve městě Raciborz.