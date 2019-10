/FOTOGALERIE/ V chlumeckém divadle se konal 27. září koncert Dechového orchestru ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, kde vystoupil i vzácný host Vlado Kumpan. Byl to svátek dechové hudby, jak říkají muzikanti. Chlumecký orchestr letos oslavil své výročí 40 let. Koncert byl dozvukem oslav, které se odehrály v dubnu.

Chlumecký dechový orchestr odehrál sváteční koncert. | Foto: archiv souboru

Koncert se konal u příležitosti zahájení festivalu ochotnických divadel Klicperův Chlumec. V první části koncertu zahrál dechový orchestr se svými sólisty a Vlado Kumpanem. Orchestr ho doprovodil ve skladbách One moment in Time a Uplakaná trumpeta. Druhou část odehrál Vlado se svou kapelou Kumpanovi muzikanti. Vrcholem koncertu byly společně zahrané 2 skladby (Sempre Avanti a Škoda lásky). Na Škodu lásky dokonce publikum ve stoje tleskalo do rytmu a závěr zněls bouřlivým potleskem.