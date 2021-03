/FOTO/ Když už jsme v těch vzpomínkách, připomeňme si nějaké hry, které jsme jako děti v Hradci provozovaly. Takovou naší typickou hrou byly hlavičky. Pravidla se dají jen těžko stručně popsat. Ani nevím, jestli jsme hru vymysleli sami, nebo jsme ji od někoho okoukali. A je fakt, že jsem se s ní pak už nikde během života v této podobě nepotkal.

Hra hlavičky. | Foto: Oldřich Suchoradský

Místem, kde jsme ji hráli, byl "palouček" mezi domy, kde jsme bydleli (mezi Opletalovou a Pelclovou ulicí). Dnes je toto místo zcela zastavěno novými domy. Scházelo se nás tam několik kluků z celého bloku, mezi nimi i spolužák Honza Vačlena. A protože palouček byl docela malý a fotbal se tam pro množství stromů hrát nedal, museli jsme si vymyslet něco jiného. Na palouku rostlo několik mladých stromků - břízek a právě ty se pro nás staly tyčky branek k naší hře. Hlavičky se daly hrát jako singl (jeden proti jednomu), nebo duble (dva proti dvěma). Už jak název říká, tak se místo nohou posílal balon na branku hlavou. Míč se používal jakýkoliv, spíše nějaký lehčí, gumový. Takový se hůře chytal a padalo proto víc gólů. A tím to pak bylo více zajímavé. Ruce se při hře mohly použít pouze při nadhození nad hlavu. Dál už to bylo prosté. Hlavou nasměrovaný míč letěl na protější branku a když ho soupeř nechytil, tak to byl gól. Hrálo se většinou na 10 vítězných branek.