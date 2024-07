Později jsme se přestěhovali do Hradce Králové, kde mě tatínek fotografoval na trávě kolem Lékařské fakulty, kde jsme v Opletalově ulici č. 328 tehdy bydleli. Bydlel jsem tam až do svých 22 let, kdy jsem se oženil a vrátil se do Mlýnce a vilky, kterou si tu prarodiče postavili na důchod. Dlouho si ho neužili, oba v jednom roce zemřeli, a tak jsem se svojí novomanželkou obsadil jejich domeček a prožil tu krásný a bohatý život.

Tolik se toho dá odvyprávět při pohledu na prvé osobní fotografie z mého života. Chráním si je jako poklad, který si chci uchovat až do konce.

Olda Suchoradský, Hradec Králové