/FOTO/ Snad všichni spolužáci mají zájem se po létech sejít ve své bývalé škola a zavzpomínat na léta, kdy spolu seděli v jedné třídě, nebo dokonce v jedné školní lavici. Taková setkání dávají smysl.

Třídní srazy. | Foto: Oldřich Suchoradský

Přiznám se ale, že jsem byl nepravidelným účastníkem svých třídních srazů a dohnal jsem to až v důchodu, kdy jsem přebral zodpovědnost na jejich organizování. Na jeden sraz si vzpomínám velmi živě. Uskutečnil se 21. června 1986, v rámci oslav 350 let středního školství v Hradci Králové. V historii školy je tak dlouhá doba významná, a proto jsme se rozhodl výročí nejenom připomenout, ale též osobně prožít. Oslava se konala ve dvou fázích. V té první se konalo shromáždění tříd a pochod městem ke škole, kde byla na budově SVVŠ J.K.Tyla ve 14.00 odhalena pamětní deska a po ní se uskutečnila prohlídka školy. Jako třída jsme se pak přesunuli do Palmové zahrady Grandhotelu Bystrica.