Prvá svatba se konala před více než sto lety, v květnu roku 1912, a jejími hlavními aktéry byl můj děda Emil a jeho nevěsta Anežka. Jak se spolu poznali? Děda bydlel v městečku západně od Prahy a jeho budoucí nevěsta jen kousek od Hradce, v Plotišti nad Labem. Děda byl učitel, babička, jak bylo tehdy zvykem, se připravovala na roli hospodyně a vychovatelky svých dětí v její budoucí rodině. Jejich manželství se zrodilo na srazu bývalých spolužáků v Praze, kterého se děda se svým synem rovněž zúčastnil. Setkal se tam se spolužákem, kterého na setkání také doprovázela jeho dcera. Tam se mladí prvně potkali a jen něco málo přes rok trvalo, než se oba i jejich rodiny domluvily a sešly se na svatbě dětí. Konala se v místě nevěsty, jak bylo tehdy zvykem, ve škole v Předměřicích, kde byl otec nevěsty řídícím učitelem. Tak byl podpořen kantorský rod obou rodin. Manželství se vydařilo, vydalo světu tři děti – dva syny a jednu dceru. Mladším synem Oldřichem byl můj otec, kterému věnuji druhý svatební příběh.

Svazek mezi mladými lidmi se utvořil v těžké době druhé světové války. Když Němci zavřeli vysoké školy, mladý Oldřich nemohl dostudovat vysokou školu v Praze. Hrozilo mu „totální nasazení“ do Německa. Aby se mu vyhnul, vzpomněl si jeho otec Emil na rodinu své žákyně na hradecké škole pro ženská povolání a požádal je, zda by syna nemohli v jejich venkovském hospodářství nějak zaměstnat. To stačilo, aby se pracovní povinnosti pro okupanty vyhnul. Přitom se na venkově blízko Kopidlna seznámil se svojí budoucí manželkou Evičkou, dcerou hospodáře a hostinského, mojí budoucí maminkou. Vzali se 5. prosince 1943 v kostele v Bošíně u Křince, a já se jim narodil jen několik měsíců po osvobození.

Třetí příběh je můj vlastní. Svoji životní družku jsem poznal při studiu učitelství na hradeckém Pedagogickém institutu. Dali jsme se dohromady sami, bez účasti a pomoci rodičů. Byl jsem typické městské dítě, moje dívka pocházela z venkova, z Podkrkonoší. Žila v malé roubené chaloupce a já v 2. patře činžovního domu tehdy krajského města. Našli jsme v sobě zalíbení a randili spolu po celou dobu studií. Vzali se po absolvování vysoké školy, již oba jako učitelé, 16.března 1968. Tím se naplnila tradice rodu – co její člen to učitel. Zároveň i jako svatba příslušníků venkova a města. Mohl bych pokračovat podobným příběhem dál, i u naší mladší dcery. Jen ta kantorská tradice tam zatím skončila. Prostě a jednoduše, geny se nezapřou, ale neplatí to na 100 procent.

Olda Suchoradský