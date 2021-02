Nejčastěji z Rokytnice v Orlických horách na Pěticestí /15 km/ nebo ze Šerlichu, opět na Pěticestí /15km/. Zvláště prvně řečená trasa měla svoje kouzlo. Někdy jsme"šlapali "od Farského kopce v Rokytnici lesem pod Zadní vrch, odkud se dalo jet buď k Haničce nebo k Zemské bráně. U pevnosti Hanička bylo několikakilometrové náročné stoupání, dokonce si pamatuji na snad mojí první jízdu, kdy se tudy ještě nesmělo, protože tu byl vojenský prostor a muselo se pod Anenský vrch přes "Plachtu", a tím se pevnosti vyhnout Bylo zde dost náročné stoupání. Pod Anenským vrchem byla příjemná rovina, která končila na Mezivrší.Odtud se opět stoupalo přes Komáří vrch až na Pěticestí, kde u okénka bufetu jsme pravidelně konzumovali čaj a tatranku.

Někdy jsme se navíc jeli podívat až ke Kunštátské kapli,která byla nedaleko. V té době to byla ruina, dnes je nejen díky bohu opravená. Mám dokonce fotku, kde jsme v kapli s kamarádem uvnitř, kde není vůbec nic, jen nafoukaný sníh a otevřené dveře. Zpáteční cesta odtud už byla rychlejší,protože se téměř stále jelo z kopce s výjimkou Komářího Vrchu a pár "ťapáků". Pod Haničkou u silnice byl bufet, kde měli všechno a bylo zde stále veselo, nejen díky nápoji "Rampušák."Jízda do Rokytnice byla potom velice rychlá.

V pozdějších letech už se všude stopy upravovaly strojem a to bylo pro nás a moderní lyže rychlejší a pohodlnější. Někde se dalo i bruslit, pokud to lyžař ovládal. Ze začátku jsme se tuto náročnou lyžařskou techniku učili kousek od závodní sjezdovky v Říčkách. Jinde to nešlo. Natrénovali jsme na Jizerskou "50",Orlický maraton,ale i na Dolomitenlauf/Rakousko/,Marcialongu/Itálie/,Konig Ludvig lauf/Německo/,Engadin skimaraton/Švýcarsko/,Bieg Piastow/Polsko/ a Vasalopped/Švédsko/. Tyto nádherné závody jsme jako amatéři absolvovali.Bylo to krásné. Dnes už bohužel ze zdravotních důvodů nelyžuji, což mi chybí, ale všem doporučuji a Orlické hory jsou pro tento účel vzorné. Kdo to nezkusil, zaváhal..... Je to zde vhodné jak pro začátečníky, tak pro zkušené.

Na fotografii se nachází autor textu s bohužel už zesnulým kamarádem Josefem Chadimem "Pardubákem" z chaloupky u rokytnického koupaliště.

Martin Hříbal