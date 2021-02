Ve svém dětství, mládí a později i v dospělosti jsem se pohyboval mezi dívkami a ženami. Jak se to tak stane?

Foto: Oldřich Suchoradský

Osud a rodové určení mne poznamenalo učitelským údělem. Můj děda byl učitel a později i ředitel Školy pro dívčí povolání v Hradci Králové. Můj tatínek byl středoškolský a později i vysokoškolský učitel a připravoval do života budoucí učitele na nejrůznějších školách tohoto směru. Doma jsem měl sestru a dvě sestřenice. A jako žák i student jsem zažil ve sborovnách ženské kolektivy. Stejně tomu bylo i na školách, kde jsem učil, i ve funkci ředitele. Dalo by se říci, že jsem byl na takové prostředí zvyklý a pohyboval se v něm po celý život. Nemohu říci, že by mně to vadilo, bylo to vlastně výhodou.