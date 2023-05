Čtvrthodina strachu. Proč je bezpečnost chodců v Hradci až na posledním místě?

Krajské město Hradec Králové, 21. století, čtyři hodiny odpoledne. Jdu pěšky Plotišťskou ulicí z Věkoš přes most „Kameňák“ do Plácek. Od posledních domů ve Věkoších je to k mostu asi jeden kilometr, tedy čtvrthodinka.

V Plotišťské ulici chodník chybí v úseku od zástavby ve Věkoších až po most „Kameňák“. Od posledních domů ve Věkoších je to k mostu asi jeden kilometr, tedy čtvrthodinka. | Foto: mapy.cz

Vozovka je zde úzká asi 5 metrů, po obou stranách příkopy, krajnice žádná, chodník žádný. Nezbývá tedy, než jít po silnici. Jako vzorný občan jdu po levé straně. Někteří protijedoucí řidiči dokonce dají znamení o změně směru jízdy a objedou mě, každopádně slušní řidiči existují. Pak ale přichází krize. Pro řidiče červeného tranzitu jsem „neviditelný", asi spěchá. Řítí se přímo na mě. Uskakuji proto do příkopu, sláva, nohu jsem si nezlomil. Po patnácti minutách stresu jsem u mostu, za tu dobu mě minulo 35 aut. Proč je bezpečnost chodců až na posledním místě, to opravdu bude nutné zde nejdříve někoho zmrzačit, než najdeme peníze na kilometr chodníku? Ing. Jiří Matějec